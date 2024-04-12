Ленобласть закупила технику к лесному пожарному сезону

«Сегодня парк лесохозяйственной техники региона обновлен на 95%. В этом году мы планируем приобрести еще автомобили Нива, вахтовый автобус и вездеход, чтобы оперативно доставлять лесных пожарных в зону тушения огня. Во многом оснащение современной техникой позволяет региону быть лидером по сохранности лесов в России: оперативно реагировать на возгорания и эффективно вести лесовосстановление», – подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области Олег Малащенко

Техника закуплена за счёт средств федерального бюджета, в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Вся техника приобретена у отечественных производителей.

КамАЗы направятся в Рощинское, Лужское и Подпорожское лесничества, Нивы – в Бокситогорское, Всеволожское, Волосовское, Волховское, Гатчинское, Кировское, Киришское, Ломоносовское, Лужское и Подпорожское лесничества.

За последние 5 лет отмечается значительное снижение количества лесных пожаров и удержание показателя средней площади одного лесного возгорания в пределах 0,2-0,8 га. Процент ликвидации лесных пожаров в день обнаружения стабильно составляет более 90%.