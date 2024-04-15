«К звездам я прикасаюсь мечтами»

Музей истории авиационного двигателестроения и ремонта был создан в Гатчине в 2002 году, и с тех пор 12 апреля, в День космонавтики, здесь встречается молодежь и покорители воздушного и безвоздушного пространства.

Участников праздника тепло приветствовал директор по качеству «ОДК-Сервис» И.М. Скороходов. Он рассказал о славной истории предприятия и успехах сегодняшнего дня, пожелал ребятам хорошей учебы, правильного выбора профессии и пригласил в ряды дружного коллектива «ОДК-Сервис».

На мероприятии присутствовали почетные гости, которые не понаслышке знают о небе и космосе. Пилот-инструктор Константин Меченков продолжает семейную династию – его отец военный летчик, полковник Михаил Меченков. Инженеры-испытатели и разработчики системы посадки советского шаттла – первого советского орбитального корабля многоразового использования «Буран» Вячеслав Быков и Николай Сова.

Почетный гражданин города Гатчины, депутат Юрий Назаров поблагодарил организаторов мероприятия – коллектив Гатчинского Дворца молодежи - за сохранение доброй традиции проведения школьных викторин на знание истории космонавтики среди городских школьников.

Действительный член федерации космонавтики России, руководитель общественной организации «Патриотический проект «Памяти предков будем достойны» Петр Бабенко рассказал о работе по популяризации космической темы и пригласил всех желающих на конкурс знатоков в поселок Сиверский.

Как и положено, в День космонавтики звучали песни о космосе. Перед началом игры ребятам сделали небольшой экскурс в историю космонавтики, рассказали о детстве и юности первого космонавта Земли Юрия Гагарина, разносторонней подготовке и судьбоносном полете. Участники встречи все вместе вернулись в 1961 год. Услышали речь Юрия Алексеевича, его знаменитую фразу: «Поехали!» и сердца взрослых и детей наполнились счастливой сопричастностью. Ее испытал каждый советский гражданин за 108 минут, которые Гагарин провел в космосе, и эти минуты стали триумфом советской космонавтики.

В этом году 9 марта отмечалось 90-летие Юрия Гагарина. Этому событию и была посвящена игра по станциям.

В космическое путешествие отправилось семь экипажей. Игра началась с переклички космических команд – школа №2, лицей №3, школа №4, школа №7, школа №9, гимназия им.Ушинского и школа №11. Ребята дружно представили свои команды и девиз. Нужно отдать должное, к игре готовились, не только штудируя интернет и справочники. Командная форма, оригинальные эмблемы, серебристые шапочки-антенны, превратившие мальчишек и девчонок в инопланетных гостей – все говорило о желании стать первыми и неотразимыми даже внешне.

Капитаны команд получили маршрутные листы и через несколько минут отправились «в полет». На каждую из восьми станций давалось по семь минут. Команды перемещались от станции к станции по сигналу и строго по заданному маршруту, практически сделав виток по музею.

По условиям игры команда могла стать победителем, набрав от 181 до 240 баллов. Показав отличные знания, победителями стали все команды. Из них максимальное количество баллов у команд школы №9 и гимназии им.Ушинского.

Татьяна Можаева