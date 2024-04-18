Кто в Гатчинском районе 19 апреля останется без света

Четвертый год продолжается реставрация Павловского собора в Гатчине. Масштаб бедствия был таков, что даже примерные сроки окончания работ пока не называются. Точно известно одно: обновленный храм откроется не раньше следующего года, но зато гатчинцы увидят свой собор таким, каким он был создан в позапрошлом столетии: не привычным зелено-желтым, а белокаменным – светлым и воздушным. Храм полностью преобразится и снаружи, и внутри: реставраторы тщательно ведут свою работу, спасая и воссоздавая то, что не пощадили время и люди.