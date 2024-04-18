Кто в Гатчинском районе 19 апреля останется без света
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 19 апреля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
19.04.2024 с 09:00 до 18:00
Сусанинское поселение:
п. Семрино линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ул. Школьная, ул. Лесная, ул. Новая, Средний пр., Малый пр., ул. Центральная.
19.04.2024 с 10:00 до 16:00
Большеколпанское поселение:
д. Малые Колпаны .
19.04.2024 с 10:00 до 16:00
Новосветское поселение:
п. Пригородный,
д. Сабры.
19.04.2024 с 09:00 до 19:00
Кобринское поселение:
д. Руново,
д. Кобрино, ул. Парковая, ул. Пушкина,
п. Карташевская.
п. Прибытково ул. Пионеров, Школьная, ул. 5-я Поперечная, 6-я Поперечная, 7-я Поперечная.
19.04.2024 с 22:00 до 08:00 20.04.2024 один раз на 30 минут.
Веревское поселение:
д. Зайцево тер. СНТ Дони,
ДНП Туутари,
КП Можайский Парк.
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