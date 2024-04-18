Президентская библиотека приглашает к участию в «Диктанте Победы»

Акция направлена на проверку знаний по истории Великой Отечественной войны в целях повышения исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи, формирования нравственных ценностей, сохранения военно-исторической памяти.

Задания диктанта посвятят 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Крыма, Белоруссии, юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим знаменательным датам.

В рамках реализации информационного партнерства на сайте акции диктантпобеды.рф будут размещены ссылки на тематические электронные коллекции Президентской библиотеки, посвящённые истории Великой Отечественной войны: «Память о Великой Победе», «Вторая мировая война в архивных документах (комплекс оцифрованных архивных документов, кино- и фотоматериалов)», «Оборона и блокада Ленинграда», «А. И. Покрышкин (1913–1985)».

В 2024 году в мероприятии примут участие жители 58 стран мира. В 2023 году акция проходила в 46 странах. К «Диктанту Победы» дополнительно присоединились государства Европы, Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока. Принять участие в историческом тестировании теперь смогут жители Албании, Венгрии, Люксембурга, Нидерландов, Бангладеш, Венесуэлы, Замбии, Катара, Марокко, Никарагуа, Сингапура и Эфиопии.

Центральной площадкой для проведения акции традиционно станет Музей Победы на Поклонной горе в Москве.

На официальном портале акции в этом году заявлены также такие площадки, как Центральный музей Вооружённых Сил Российской Федерации в Москве, Международный аэропорт Архангельск имени Ф. А. Абрамова, Волгоградский планетарий, Музей истории завода ГАЗ в Нижнем Новгороде, Тульское суворовское училище и многие другие. Специальные площадки будут организованы на объектах МЧС и Росгвардии.

На официальном сайте акции – диктантпобеды.рф – 26 апреля можно будет пройти тестирование в онлайн-формате.

В проведении «Диктанта Победы» традиционно окажут содействие участники Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы».

Справка: «Диктант Победы» проводится в рамках проекта партии «Единой России» «Историческая память». Акция призвана пробудить интерес у школьников, молодёжи, российских и иностранных граждан к событиям героического прошлого нашей страны, возможность проверить свои знания по истории, узнать новую информацию о забытых подвигах.

Партнёрами акции традиционно выступают Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, движение «Волонтёры Победы», а также министерства, ведомства, негосударственные и общественные организации, госкорпорации. Активное участие в акции принимают Минобороны России, Росгвардия, МВД России, МЧС России.