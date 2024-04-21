Сергей Богмут: «Пока зритель принимает – я буду играть и ставить»

– Как вы пришли в театр?

– Мой творческий путь начался с семи лет. Я учился в школе в Больших Колпанах и там была такая история: учебники нужно было получать не в самой школе, а в библиотеке Дома культуры. И вот после уроков я пошёл в ДК, но никак не мог найти эту библиотеку. Услышал за одной из дверей какой-то шум. Захожу, смотрю – там сидят молодые ребята и с ними взрослый. Спрашиваю, где библиотека, они отвечают, что нужно пройти подальше... Вдруг меня дёрнуло задать вопрос: «А что вы тут делаете?» Они говорят: «У нас тут театральная студия, хотите к нам?» В тот день я учебники не получил.

Вплоть до 16-17 лет я с перерывами занимался там, а потом познакомился с Юрием Ивановичем Давыдкиным. Я уже учился в вузе, а он пришел на пару и начал рассказывать про творческое объединение «Театр и компания». Сначала я вообще не вслушался в его слова, но потом в какой-то момент задумался, не вернуться ли мне к театральной деятельности (на тот момент в ней была небольшая пауза). Трое суток мне понадобилось на то, чтобы подумать и принять решение. В итоге я пришёл к Юрию Ивановичу, и с этого момента начался мой профессиональный путь. До этого я просто нарабатывал навыки, а здесь уже пошли полноценные спектакли и погружение в профессию.

– Расскажите подробнее о работе с Юрием Давыдкиным.

– В сентябре будет десять лет, как мы работаем с Юрием Ивановичем. Буквально с первых минут знакомства у нас получился тандем. Могу сказать, что мы с ним одного поля ягоды. Я всегда четко понимал, что он от меня хочет как от актера, и четко давал результат. Когда я приносил свои идеи, он сразу же их принимал, потому что мы всегда смотрели в одну сторону. Сложно в это поверить, но за десять лет у нас не было ни одного конфликта, ни одной спорной ситуации. Работать с ним – одно удовольствие, потому что это талантливейший человек с огромным багажом знаний и с огромным опытом. А для меня это ещё и наставник. Я бы даже сказал, что Юрий Иванович сделал меня как актера и как режиссера.

– Поэтому вы решили в каком-то смысле продолжать дело Юрия Ивановича и стали работать в студии «Театр и К»?

- Да, Юрий Иванович меня заразил. Если до этого я просто занимался, и мне нравилось, то благодаря ему у меня открылись глаза на мир театра. Отсюда и решение заниматься только этим делом. На данный момент я четко представляю, что это мое призвание. Я вообще человек разносторонний, много что пробовал и во многом себя искал… Но единственное место, где мне по-настоящему комфортно, где я могу почувствовать себя на своём месте — это театр. Поэтому, пока у меня получается, и пока зритель это принимает – я буду работать, буду дарить зрителям спектакли, как актер и как режиссер. Буду работать с разными поколениями, и с маленькими, и со взрослыми.

– Над какими спектаклями вы работаете сейчас?

– Сейчас я со взрослыми ставлю спектакль «Имя». Скажу по секрету, помимо того, что я работаю над этим спектаклем как режиссер, я сыграю в нем одну из главных ролей.

Также я ставлю взрослый спектакль «Анатомия страха» Михаила Хейфеца. Это уже более известный материал, с которым многие знакомы.

Как актер я работаю над спектаклем «Скамейка». Его премьера была в 2017 году, но в тот момент я от него ушел, потому что пробовал себя как режиссер, и режиссура занимала большую часть времени. Сейчас, набравшись опыта и навыков, я возвращаюсь к актерской деятельности. Под руководством Юрия Ивановича работаю над новыми проектами и воскрешаю старые.

- Какую из своих работ вы можете назвать самой значимой?

- Если рассматривать актерскую деятельность, то это спектакль «Исповедь» по «Запискам сумасшедшего» Николая Гоголя. Для меня это одна из самых профессиональных работ. Спектакль стал лауреатом международных и всероссийских фестивалей.

Если говорить о режиссуре, то это женский моноспектакль «Держаться за воздух». Актриса Светлана Калинина полтора часа играет одна на сцене. Очень серьезная работа получилась: с одной стороны - драма, с другой - немного мистика. Мне очень близок этот материал, я пропустил его через себя и показал это зрителю. И при этом, я думаю, это история про каждого из нас. По крайней мере, соприкасающаяся с судьбой каждого человека.

- Как приходят идеи для новых постановок, что вас вдохновляет?

- Основная тактика - читать книги, пьесы, которые уже поставлены кем-то, смотреть фильмы, находить какие-то любопытные сюжеты. И если заинтересовало, если тронуло сердце – флаг в руки! Работаем над материалом, переделываем в свою пьесу и показываем художественному руководителю. Если он согласен – начинаем работать над проектом. В принципе, все так и создается, благодаря насмотренности.

– Одно время вы работали в Елизаветинском доме культуры. Какие впечатления остались от работы со «Светлячками»?

– «Светлячки» – это, конечно, отдельный этап в моей жизни. Это первая театральная команда, которую я создал своими руками. Тот случай, когда в коллективе было 18 детей, и из них каждый обладал настоящим театральным навыком — это редкость. Мы с ними поставили спектакль «Брысь! или Истории кота Филофея». Этой работой я очень доволен, потому что получилось передать ребятам все то, что у меня было в сердце, и тем самым зажечь их. Вообще, было одно удовольствие работать с ними. Верю, что эти ребята не бросят театральную деятельность.

- Поделитесь тонкостями обучения детей театральному искусству. Как научить ребенка вживаться в роль?

- Ребенок достаточно пластичен, поэтому есть возможность что-то поправить и посоветовать. От актера очень многое требуется: полное погружение в роль, чувство темпоритма, гибкость, если мы говорим о более разножанровых спектаклях, например, мюзиклах. С детьми в этом плане работать проще, потому что еще многому их можно научить.

Научить ребенка вживаться в роль – сложная, кропотливая процедура. Я обычно показываю и рассказываю на своем примере, стараюсь сначала погрузить в тему. Это происходит очень маленькими шагами, не по щелчку. Как ребенок учится ходить, разговаривать, как человек учит языки. Детям обычно нужно в два, а то и в три раза больше репетиций, чем взрослым. Но зато если ребенку нравится, слезть с этой истории уже практически невозможно.

– Какой совет вы можете дать тем, кто только начинает пробовать себя в театральном искусстве?

- Да очень простой: учиться, учиться. И как можно больше работать. Если чувствуешь, что театр – это твое, если ты понимаешь, что в этой сфере чувствуешь себя комфортно и кайфуешь от своей работы, то работай. Работай, находи время, занимайся этим вплотную. Ищи разные материалы, практикуйся. Очень, очень много читай – это всегда полезно, не только в нашей профессии, но и в принципе. В большом количестве смотри художественное кино, чтобы появлялась насмотренность. Это поможет работать над образами. Также могу посоветовать внимательно смотреть на людей. Едешь в метро – смотри, как кто-то поправляет волосы, перелистывает книгу. Эти образы можно потом использовать в постановках и в спектаклях.

- Как, на ваш взгляд, можно продвигать региональное теат-

ральное искусство в массы?

- Сложно сказать... Да, в информационный век люди иногда не понимают, зачем ходить в театр, если спектакль можно посмотреть в Интернете. Но я думаю, что каждый театр полностью выкладывается для того, чтобы к ним ходил зритель. Вот у нас в Гатчине шел спектакль «Исповедь» – зал был заполнен практически полностью. Наверное, главное здесь - делать своё дело, и делать его с душой.

Алёна Соколова