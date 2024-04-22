На майские праздники МФЦ меняет режим работы

Филиалы и отделы накануне праздничных дней, 30 апреля и 8 мая, завершат работу на один час раньше – они будут открыты до 20.00, а 1 мая и 9 мая будут закрыты (всероссийские выходные дни).

Удаленные рабочие места (УРМ и ТОСП) 1 и 9 мая также будут закрыты для обслуживания заявителей, в остальные дни их режим работы нужно уточнять на сайте, по ссылке.

В бизнес-офисах суббота, 27 апреля, будет рабочим днем, 8 мая они закроются на один час раньше – в 17-00. Выходные дни в бизнес-офисах: с 28 апреля по 1 мая, 4-5 мая, с 9 по 12 мая.

Для удобства гражданам рекомендуется записываться на получение услуг в МФЦ заранее: это можно сделать на портале mfc47.ru, по телефону 8-812-775-47-47, через чат-бот в Телеграм @mfc_47_bot, на портале gu.lenobl.ru или в любом МФЦ.

Напоминаем также, что в праздничные дни получить государственные услуги можно в электронном виде - на портале «Госуслуги».