Студенческий в телефоне: как будет работать электронный аналог документа на Госуслугах

Пока что это эксперимент. Участие в нём добровольное как для колледжей и вузов, так и для их студентов.

Кто сможет воспользоваться

· студенты

· ординаторы, аспиранты

Как это будет работать

Сведения о студенческом и зачётной книжке будут доступны на портале Госуслуг. В приложении «Госуслуги» студенческий билет будет в виде QR-кода. Проверяющий сможет отсканировать его с помощью камеры смартфона.

При покупке проездных билетов с помощью специальных приложений студенческая скидка будет применятся автоматически, если вы авторизуетесь с помощью Госуслуг.

В каких случаях можно будет использовать

· при покупке проездного билета со скидкой для студентов

· при посещении музеев, концертов и других культурных мероприятий, на которые обучающиеся могут попасть бесплатно или со скидкой. Со списком таких мест можно будет ознакомиться на Госуслугах

· для прохода на территорию колледжа или университета

· для отслеживания успеваемости

Проект разработан в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». Сервис будет реализован на базе единой цифровой платформы Гостех.