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Студенческий в телефоне: как будет работать электронный аналог документа на Госуслугах

Электронные студенческие билеты и зачётные книжки появятся на Госуслугах. Их можно будет использовать наравне с бумажными. Постановление об этом подписало Правительство.

Рубрики:  Образование

Пока что это эксперимент. Участие в нём добровольное как для колледжей и вузов, так и для их студентов.

Кто сможет воспользоваться  

·                     студенты 

·                     ординаторы, аспиранты 

Как это будет работать 
Сведения о студенческом и зачётной книжке будут доступны на портале Госуслуг. В приложении «Госуслуги» студенческий билет будет в виде QR-кода. Проверяющий сможет отсканировать его с помощью камеры смартфона.

При покупке проездных билетов с помощью специальных приложений студенческая скидка будет применятся автоматически, если вы авторизуетесь с помощью Госуслуг.

В каких случаях можно будет использовать 

·                     при покупке проездного билета со скидкой для студентов 

·                     при посещении музеев, концертов и других культурных мероприятий, на которые обучающиеся могут попасть бесплатно или со скидкой. Со списком таких мест можно будет ознакомиться на Госуслугах 

·                     для прохода на территорию колледжа или университета 

·                     для отслеживания успеваемости

Проект разработан в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». Сервис будет реализован на базе единой цифровой платформы Гостех. 

 