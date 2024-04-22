Студенческий в телефоне: как будет работать электронный аналог документа на Госуслугах
Электронные студенческие билеты и зачётные книжки появятся на Госуслугах. Их можно будет использовать наравне с бумажными. Постановление об этом подписало Правительство.
Пока что это эксперимент. Участие в нём добровольное как для колледжей и вузов, так и для их студентов.
Кто сможет воспользоваться
· студенты
· ординаторы, аспиранты
Как это будет работать
Сведения о студенческом и зачётной книжке будут доступны на портале Госуслуг. В приложении «Госуслуги» студенческий билет будет в виде QR-кода. Проверяющий сможет отсканировать его с помощью камеры смартфона.
При покупке проездных билетов с помощью специальных приложений студенческая скидка будет применятся автоматически, если вы авторизуетесь с помощью Госуслуг.
В каких случаях можно будет использовать
· при покупке проездного билета со скидкой для студентов
· при посещении музеев, концертов и других культурных мероприятий, на которые обучающиеся могут попасть бесплатно или со скидкой. Со списком таких мест можно будет ознакомиться на Госуслугах
· для прохода на территорию колледжа или университета
· для отслеживания успеваемости
Проект разработан в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». Сервис будет реализован на базе единой цифровой платформы Гостех.