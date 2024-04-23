«ДР Арины Р»

Выставка «Посвящение Арине Родионовне» раскроет разные стороны личности няни - женщины, оказавшей влияние на творчество А.С. Пушкина. Гости увидят предметы крестьянской жизни XIX века, например, сумку-торбу, которая по преданию была сшита из полотенец, вытканных крепостными мастерицами под наблюдением самой Арины Родионовны. Дополнят впечатление работы современных художников.

В течение всего дня – с 13 до 17 часов – будут проходить творческие мастер-классы, которые продолжат тему исследования рукоделия и предметов декоративно–прикладного искусства. Для участия в мастер-классах необходимо зарегистрироваться заранее по телефону: 8-931-310-31-33

Во дворе самых маленьких посетителей будут ждать «Шатер со сказками».

Изюминкой праздника станет чествование победителя онлайн-конкурса на лучший костюм няни, который проводится впервые.

Билеты можно приобрести как электронные, так и через кассу музея.

1. Изба: экскурсия «В гостях у нянюшки» идет по сеансам: 13:15, 14:15, 15:15, 16:15 - взрослые 250 руб., дети 16-18 лет – 200 руб., дети до 16 лет – 150 руб., пенсионеры – 200 руб.

2. Двор: билет действителен с 12.00 до 17.00 и включает интерактивную программу: квест для всей семьи, шатер со сказками для самых маленьких, мастер-класс (необходима предварительная запись по тел: 8-931-310-31-33). Взрослые - 100 руб., дети до 18 лет, пенсионеры - 50 руб.

Для участия в мастер-классах нужно обязательно зарегистрироваться по телефону: 8-931-310-31-33.

13.05 – 13.50 – мастер-класс по созданию текстильных бус,

13.50 – 14.35 – мастер-класс по созданию цветочной броши из фоамирана,

14.35 – 15.20 – мастер-класс по изготовлению кукол (броши) из фоамирана на тему сказок Пушкина,

15.20 – 16.05 – мастер-класс по созданию этнических браслетов из кожи,

16.05 – 16.50 – мастер-класс по созданию оберега для дома виде лошадки или птички.