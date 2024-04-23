Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 24 апреля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 24 апреля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

24.04.2024 с 10:00 до 18:00

Кобринское СП:

п. Суйда (промзона).       

п. Карташевская ул. Советская, Горького, Зеленая, Пролетарская,

д. Меньково,

д. Старое Колено.

 

24.04.2024 с 10:00 до 18:00

Дружногорское СП:

д. Лампово ул. Жукова, Бертовка, Новая.   

 

24.04.2024 с 10:00 до 18:00

Таицкое ГП:

п. Тайцы,

п. Санаторий имени Свердлова,

д. Александровка,

КП «Орловские ключи»,

массив Восточный.

 

24.04.2024 с 10:00 до 18:00

Пудостьское СП:

массив Рейзино тер. СНТ «Урожай».

 

24.04.2024 с 10:30 до 17:00

Вырицкое ГП:

д. Мины ул. Петровка.

 

24.04.2024 с 13:00 до 18:00

Большеколпанское СП:

д. Новое Колено,

д. Тихковицы.        