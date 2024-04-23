Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 24 апреля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 24 апреля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
Кобринское СП:
п. Суйда (промзона).
п. Карташевская ул. Советская, Горького, Зеленая, Пролетарская,
д. Меньково,
д. Старое Колено.
24.04.2024 с 10:00 до 18:00
Дружногорское СП:
д. Лампово ул. Жукова, Бертовка, Новая.
Таицкое ГП:
п. Тайцы,
п. Санаторий имени Свердлова,
д. Александровка,
КП «Орловские ключи»,
массив Восточный.
Пудостьское СП:
массив Рейзино тер. СНТ «Урожай».
Вырицкое ГП:
д. Мины ул. Петровка.
24.04.2024 с 13:00 до 18:00
Большеколпанское СП:
д. Новое Колено,
д. Тихковицы.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.