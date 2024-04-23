Ленобласть открывает навигацию
Навигация для маломерных судов на водоемах Ленинградской области открывается с 25 апреля.
Соответствующее распоряжение подписал губернатора региона Александр Дрозденко.
Решение принято в связи с полным очищением водных объектов ото льда и благоприятным прогнозом гидрометеорологической обстановки на территории региона.
Главам администраций муниципальных образований региона рекомендовано провести мероприятия, направленные на безопасную эксплуатацию маломерных судов на водоемах общего пользования, находящихся в границах МО, с учетом требований правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд.
Комитет правопорядка и безопасности области напоминает: важно помнить о личной ответственности каждого за соблюдение мер безопасности на водных объектах. Особое внимание стоит уделить мерам безопасности при использовании гребных и моторных судов:
* внимательно проверяйте плавсредство перед выходом в акваторию (исправность мотора, отсутствие течи в корпусе судна, устранены ли замечания, указанные госинспектором по маломерным судам при прохождении освидетельствования)
* не забудьте взять с собой удостоверение на право управления маломерным судном
* не выходите на воду в нетрезвом виде
* обеспечьте всех присутствующих на борту спасательными средствами
* не перегружайте лодку или катер
* на ходу не высовывайтесь и не выставляйте руки и ноги за борт
* при посадке в лодку не вставайте на край борта судна или сиденья
* не ныряйте с борта катера или лодки
* старайтесь не поворачивать катер (лодку) бортом к волне, она может опрокинуть судно
* не садитесь на борт, не пересаживайтесь с места на место и на другие плавсредства на ходу
* следите за детьми и не разрешайте пользоваться маломерными судами детям до 16 лет
* не катайтесь на маломерных судах (в т.ч. гидроциклах) в местах скопления людей на воде – в районах пляжей, переправ, в местах проведения соревнований по водному спорту
* поднимать пострадавшего из воды необходимо с носа или кормы, иначе судно может опрокинуться
* не выходите в плавание в условиях ограниченной видимости
В экстренной ситуации звоните по телефону 112!