«Сходил в театр» за 140 тысяч рублей

19 апреля в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району обратился 35-летний житель Гатчины, ставший жертвой мошенников в интернете. В социальной сети «ВКонтакте» он нашел объявление о мастер-классе по предпринимательству. Заинтересовавшись, он связался с менеджером, который убедил его пройти курс, а если что-то не понравится, то в 30-дневный срок можно будет вернуть вложенные денежные средства.

Молодой человек перевел на счет, представленный неизвестным, 199 тысяч рублей и начал проходить курс. Через некоторое время он решил прекратить обучение, но в службе поддержки отказались возвращать деньги ввиду того, что гарантийный срок возврата истек.

16 апреля в гатчинскую полицию обратился 23-летний житель Гатчины, которого обманули в «Телеграме». В мессенджере ему пришло сообщение от незнакомой девушки. Завязалась переписка. После непродолжительного общения девушка предложила познакомиться поближе и сходить в театр на премьеру спектакля «Дориан Грей». Молодой человек согласился, и ему прислали ссылку для покупки билетов.

Перейдя по ссылке, он сделал платеж – перевел 3699 рублей за билеты. Однако новая знакомая заявила, что не сможет пойти в театр, и ему придется отказаться от билетов. Для этого необходимо перевести сумму, эквивалентную ранее отправленной. Несколько раз переходя по ссылке, потерпевший переводил деньги и в общей сложности сумма перевода составила 141 тысячу рублей. Поняв, что его обманули, молодой человек обратился в полицию.

Другому потерпевшему в мессенджере «Телеграм» позвонил неизвестный, который представился Андреем Дороховым и заявил, что сотрудниками Сбербанка выявлен факт мошеннических действий, и чтобы обезопасить свой счет, необходимо перевести все деньги на счет «безопасности», созданный сотрудником банка.

Мужчина отправился в банк на ул. Боткинской в Петербурге, где снял имеющиеся средства – более 650 тысяч рублей и перевел все деньги через приложение «Мир Pay» мошенникам.

75-летняя жительница Гатчины послушалась «сотрудника службы безопасности Центрального банка России», поверила, что с ее счетом происходят мошеннические действия, и для страхования денежных средств необходимо осуществить переводы. При этом в ходе разговора пенсионерка соглашалась на переводы – голосом, но никаких кодов и данных не называла. Когда поняла, что звонят мошенники, оборвала разговор, позвонила в банк и заблокировала свой счет. Но потом обнаружила списание денежных средств в сумме порядка 200 тысяч рублей.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.