На приём к врачу – через портал

Как получить первичную медико-санитарную помощь – плановую, по полису ОМС, рассказала заместитель главного врача Гатчинской клинической межрайонной больницы по амбулаторно-поликлинической работе Наталья Дымнич.

- Амбулаторно-поликлиническая сеть переводится на новую модель поликлиники, этот проект внедряется по всей стране. Ленинградская область участвует в четвертую очередь – это уже не пилотный, а окончательный проект, который должен быть реализован к июню. Новая модель поликлиники призвана обеспечить максимальную доступность и прозрачность записи ко всем врачам, начиная с участкового терапевта, педиатра и стоматолога, и заканчивая 14-ю узкими специалистами.

- В чем суть модели?

- Запись ведется с помощью цифровых технологий и в первую очередь через сайт «Госуслуги». Наша задача, чтобы все жители Гатчинского района имели равные возможности записи к врачам, не выходя из дома, и чтобы максимальное количество талончиков было на всех ресурсах: на «Госуслугах», на портале Ленрегздрава и Гатчинской КМБ. И минимум талонов остается для записи через контакт-центр и регистратуру – для тех пациентов, которые плохо владеют гаджетами и технически не способны взять номерок к врачу с помощью интернет-технологий.

- Как давно начался этот переход поликлинической службы на «цифру»?

- По проекту мы работаем уже второй год, и сейчас он набирает обороты, расписание всех врачей-специалистов приведено к единообразию, когда на одного врача-терапевта в день выделяется 16 первичных талонов, восемь повторных и пять для посещения с профилактической целью. Это минимум, который обязан выполнить каждый участковый врач терапевт.

Если у человека возникли какие-то проблемы со здоровьем, обострение хронического заболевания, и ему нужно в течение двух-трех дней записаться к терапевту, он может, сидя дома,

зайти в свой личный кабинет на «Госуслугах», выбрать нашу организацию, к которой он обязательно должен быть прикреплен (для этого нужно один раз посетить регистратуру в городской поликлинике), и выбрать врача, к которому он хочет записаться. На сайте появится табло, и пациент выберет удобное время.

- Именно через «Госуслуги»?

- У нас есть возможность конкурентной и неконкурентной записи. Конкурентная запись – это когда один и тот же талон размещается на всех ин-формационных ресурсах: на «Госуслугах», на сайте Гатчинской КМБ, Ленрегздрава и в контакт-центре. Т.е. этот талон видят все.

А есть неконкурентная запись, когда талон виден только пользователям «Госуслуг». И вот таких талонов должно быть выложено не меньше 40%. Это делает возможным для пациента запись к врачу дистанционно в любое время.

На «Госуслугах» можно записаться к врачам общей практики, участковому терапевту, педиатру, оториноларингологу, офтальмологу, фтизиатру, хирургу – взрослому и детскому, акушеру-гинекологу, к психиатру-наркологу и к детскому психиатру, к стоматологам – взрослому, детскому, к стоматологу-терапевту.

- Что делать тем, кто не в состоянии воспользоваться информационными ресурсами?

- Если пациент не может самостоятельно записаться через свой личный кабинет на «Госуслугах», любой другой гражданин – родственник, сосед, знакомый – может записать его через свой личный кабинет на сайте «Госуслуг», выбрав вариант «Записать другого человека».

Если, допустим, наша пациентка – одинокая пожилая женщина, которой не к кому обратиться, и даже смартфона у нее нет, можно позвонить в контакт-центр по телефону 8-813-71-78-075 и записаться, либо подойти в регистратуру. В отделениях врачей общей практики («семейных») своя регистратура, но для них также работает запись через «Госуслуги». То же касается и женской консультации, и стоматологии. Это единая система для всех 53-х амбулаторных подразделений Гатчинского района.

- Это мы говорим о записи к терапевтам, педиатрам, стоматологам и гинекологам. Как идет запись к узким специалистам?

- Есть ряд узких специалистов – таких, как кардиолог, невролог, пульмонолог, гастроэнтеролог, эндокринолог, запись к которым возможна только «от врача к врачу». Т.е. терапевт, педиатр, врач общей практики или фельдшер на участке должен определить показания для посещения конкретного специалиста. Всем нашим докторам первичного звена доступна запись «от врача к врачу». Это сделано, чтобы, во-первых, именно врач решал, надо ли пациенту посещать узкого специалиста, и какого именно, потому что не всегда человек самостоятельно может оценить необходимость такого посещения. Во-вторых, чтобы пациент приходил на прием уже с определенным набором обследований, и консультация была наиболее эффективной. Например, к кардиологу на прием приходит пациент, у которого на руках уже есть электрокардиограмма, эхокардиография, мониторирование, липидограмма и т.д. Иногда даже не возникает необходимости повторного визита. Пациент на первичном приеме получает развернутую консультацию, и ему назначается лечение.

И так как врачей-специалистов у нас не хватает, по системе «от врача к врачу» мы делаем доступной консультацию для тех пациентов, которым она наиболее необходима.

- С какой периодичностью в Сети появляются свободные талоны?

- Номерки к врачам 14 специальностей открываются на две недели вперед ежедневно, автоматически, в ноль часов. Терапевт на приеме сам записывает пациента к узкому специалисту.

- Если свободных номерков на две недели вперед нет?

- Если врач смотрит расписание на 14 дней и не видит ни одного номерка, например, к врачу-специалисту гастроэнтерологу или пульмонологу, у нас существует лист ожидания. Он единый для всех подразделений Гатчинского района. Будь то пациент Сяськелевской амбулатории, Гатчинской или Вырицкой поликлиники – неважно, он ставится в лист ожидания. Ежедневно из листа ожидания операторы контакт-центра записывают определенное количество пациентов к врачам-специалистам. Но в этом случае уже выбор даты и времени не предоставляется: пациента записывают только на свободное время. Подчеркиваю, это сделано для того, чтобы все жители имели равную возможность записаться.

Еще важная информация: когда пациент записался к врачу (любым способом), ему за 48 часов до приема звонит оператор контакт-центра для подтверждения посещения. Если пациент не ответил – не подтвердил запланированный визит к врачу, талон освобождается и выкладывается в общий доступ. Это сделано для того, чтобы не было «пустых» талонов – пропущенного времени. Потому что, если пациент записался к врачу и по каким-то причинам прийти не смог, талон пропадет: врач будет впустую ждать в кабинете, а кто-то не попадет на прием.

В ближайшее время мы введем роботизированный обзвон: пациентам будет звонить робот контакт-центра для подтверждения посещения врача. Поэтому обращаю внимание гатчинцев: если вы записались на прием к врачу, за два дня до записи надо будет внимательно отнестись к телефонным звонкам и обязательно ответить контакт-центру.

- Сколько приходится ждать тем, кто попадает в лист ожидания?

- Мы стараемся максимально соблюдать сроки, установленные законодательством – не более двух недель. Но к узким специалистам, которых острая нехватка (в настоящее время это эндокринолог и невролог), время ожидания, к сожалению, может быть и дольше.

Однако если сегодня вы не увидели свободный талон на

«Госуслугах», это не значит, что талона не будет завтра или послезавтра. Расписание живое, оно меняется: пациенты отказываются от записи, врачи уходят на боль-ничный и возвращаются из отпуска, и свободные талоны сразу появляются в открытом доступе. Часть талонов видна только на «Госуслугах», часть – везде. Поэтому возможность записи всегда присутствует.

- Насколько реально попасть к врачу старым добрым способом – через регистратуру?

- Сейчас нет тех колоссальных очередей, когда люди выстраивались перед дверьми поликлиники еще до открытия. Мы хотим, чтобы наши пациенты по большей части записывались дистанционно. Визит в регистратуру – это уже шаг отчаяния, когда человек почему-либо не смог никаким образом записаться. Тогда мы идем навстречу, выкладываются дополнительные талоны. Если ситуация действительно экстренная, врач никогда не от-кажет в приеме.

Кроме того, во всех поликлиниках Гатчины и района работают кабинеты неотложной помощи, когда пациент принимается в день обращения. Например, если появились симптомы острого респираторного заболевания, поднялось давление – можно просто подойти в регистратуру, и вас примет либо дежурный врач, либо фельдшер кабинета неотложной помощи. Хочу заметить, что неотложная помощь оказывается всем гражданам РФ, независимо от региона прикрепления полиса обязательного медицинского страхования.

- Наталья Анатольевна, каких специалистов в поликлиниках Гатчины и района сегодня особенно не хватает?

- Мы нуждаемся во многих врачах-специалистах, от терапевтов до особо дефицитных – офтальмологов, оториноларингологов, эндокринологов, неврологов, к которым самый длинный список в листе ожидания.

В эпоху ковида сильно пострадало первичное звено здравоохранения. Многие терапевты ушли из профессии – произошло выгорание. У докторов старшего возраста появились проблемы со здоровьем из-за коронавируса, поэтому кто-то вообще больше не смог работать, кто-то перешел на пол-ставки.

Конечно, отрицательную роль в кадровом вопросе играет близость Санкт-Петербурга, где априори зарплаты выше. Однако последнее распоряжение президента и правительства РФ увеличивает федеральные выплаты врачам и среднему медперсоналу, работающему в городах с численностью населения меньше 100 и 50 тысяч человек. Поэтому мы надеемся на приток кадров как из коммерческих медицинских структур Гатчинского района, так, возможно, и из Петербурга, потому что гатчинская система здравоохранения в плане заработной платы становится конкурентоспособной.

Беседовала Екатерина Дзюба