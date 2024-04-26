На родине Арины Родионовны. Из истории села Воскресенское

На этой земле жили славные предки великого поэта по материнской линии – Ганнибалы. Отсюда берут своё начало известные всем пушкинские сказки. Здесь истоки поэта, родовая усадьба и семейный храм. В этих местах находится легендарное пушкинское лукоморье…

Как Суйда стала Воскресенским

Исконное название села Воскресенского – Суйда, древнейший топоним Ленинградской области, впервые упоминаемый в Новгородской писцовой книге 1499/1500 годов и имеющий финно-угорские корни. Коренными жителями этих мест были представители старинного народа водь, ныне проживающего только в нескольких населённых пунктах современного Кингисеппского района. Сохранившиеся и уже утраченные на территории Кобринского поселения курганные захоронения и археологические находки, сделанные в них, указывают, что первые селения были основаны по берегам реки Суйды, притока Оредежа, не позднее ХI века.

В шведский период истории нашего края в ХVII веке на месте села Воскресенского обозначена деревня Заполье (Sapolia), состоящая из 20 крестьянских дворов. В версте – помещичья усадьба Суйда (Suida); на старых шведских картах и в документах того времени указаны и другие близлежащие селения с названием Суйда. Например, Суйда-Горка, расположенная не месте современной деревни Погост – там, где во времена Средневековья находился небольшой женский монастырь с церковью «Велики Николы».

В начале ХVIII века, когда эти земли были освобождены от шведских захватчиков, и Петр Великий жалует Суйдинскую мызу герою Северной войны, своему ближайшему сподвижнику графу Петру Матвеевичу Апраксину, за ближайшей к усадьбе помещика деревней Заполье закрепляется старинное название Суйда. Каким же образом деревня стала селом, и почему она изменила своё название?

Новое название села – Воскресенское, появилось вскоре после того, как в версте от деревни Суйды, недалеко от усадьбы графа П.М. Апраксина, в 1718 году была построена небольшая деревянная церковь Воскресения Христова. По традиции, сложившейся в православных российских селениях, по названию храма происходило переименование приходского селения, а деревня, в которой возводился храм, получала статус села. Так было с Суйдой и с другими окрестными селениями, среди которых Никольское, Рождествено, Александровское. Конечно, случались и исключения, когда новые названия не приживались, например, деревня Орлино, переименованная в село Спасское, вскоре благополучно вернулась к изначальным корням…

Листая старые страницы

В самых ранних из сохранившихся до настоящего времени метрических книгах Воскресенской церкви в Суйде можно встретить новое название села Воскресенское. Однако еще долго в ХVIII веке в документальных источниках встречалось двойное название этого селения. Например, в 1739 году, когда Суйдинское поместье принадлежало невестке покойного графа – Елене Михайловне Апраксиной, в церковных записях одновременно указывались «село Воскресенское» и «деревня Суйда» Копорского уезда.

По сведениям на 1743 год, в селе значилось 75 крестьянских дворов - это был довольно крупный по тому времени населённый пункт. В 1750-60-е годы чаще всего упоминается село с названием Суйда.

Более упорядоченным официальное написание названия этого села стало при новом помещике. В 1759 году владельцем Суйдинской мызы становится крестник и сподвижник Петра Великого, генерал-аншеф Абрам Петрович Ганнибал, знаменитый прадед А.С. Пушкина. На страницах Метрических книг встречаются имена его крепостных крестьян, проживающих в его главном приходском селе – Воскресенском: Фёдор Полуэктов, Евстрат Миронов, Тихон Семёнов, Никита Никифоров, Ефим Осипов, Демид Пименов и другие.

«В селе Воскресенском, вотчине генерал-аншефа и кавалера Авраама Петрова Ганнибала, - читаем мы в одном из документов, - объявился беглый крестьянин, бежавший от другого своего помещика».

После смерти А.П. Ганнибала в 1781 году село Воскресенское перешло по наследству к его старшему сыну Ивану Абрамовичу Ганнибалу. С этого времени часто встречалось двойное написание села: «Суйда, Воскресенское тож». Это селение не так часто упоминалось в реестрах уездных чиновников. Например, в 1786 году в связи с разразившейся в Воскресенском и других окрестных деревнях прихода эпидемии оспы, унёсшей 18 крестьян, преимущественно детей. По приказу прибывшего из столицы исправника были срочно приняты карантинные меры, благодаря чему распространение заразы удалось остановить.

Из ревизских сказок за 1795 год известно, что в селе Воскресенском, принадлежавшем генерал-поручику и кавалеру И.А. Ганнибалу, числилось 211 крестьян мужского пола и 218 – женского. Описание экономических особенностей этого селения, составленных по материалам 5-й ревизии (1795 г.), можно найти среди документов, хранящихся в Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга:

«Мыза Суйда село Воскресенское и деревня Суйда на суходоле, мельница на правой стороне реки Суйда, земля серопашенная, хлеб и покосы посредственны, лес дровяной и строевой, крестьяне на оброке, а в оной даче в селе Воскресенском церковь деревянная… Села Воскресенского церковная земля священника и причетника… Всего 30 десятин».

Среди знаменитых жителей села ганнибаловского периода часто упоминается бывший крепостной крестьянин «Иван Петров, сын Шарапов», ставший управляющим усадьбой «Суйда» и скончавшийся в 1797 году. Он имел народное прозвище «Арапов». Вплоть до недавнего времени в селе Воскресенском проживали потомки этого рода – Шараповы. По преданию местных старожилов, их предок был внебрачным сыном помещика Ганнибала. Так это или нет, доказать уже невозможно. Однако интересным фактом является крепкая «привязанность» первых Шараповых к барскому дому Ганнибалов, а затем и других владельцев. Так, сын вышеназванного Ивана Петрова – «Емельян Иванов сын Шарапов» тоже занимал пост управляющего господской усадьбы в Суйде. Его дети и внуки также выбились в люди…

Ещё одно любопытное наблюдение из прошлого: многие воскресенские крестьяне доживали до глубокой старости. Так, Демид Михайлов умер в возрасте 86 лет, Соломония Евстифеева – 92-х лет, Никита Иванов – 94-х лет, Гликерия Коновалова – 101-го года… Эти сведения удалось узнать, листая страницы метрических документов.

Из родословной пушкинской няни

Документальных материалов об Арине Родионовне известно не так-то много, тем не менее, можно восстановить историю её рода.

Будущая няня А.С. Пушкина родилась 10 апреля 1758 года в селе Воскресенском в семье крепостных крестьян Родиона Яковлева и Лукерьи Кирилловой. В метрических книгах Воскресенской церкви в Суйде она была записана под именем «Иринья», домашние звали её Ариной, и это имя позднее закрепилось за ней как официальное. Здесь же указано, что местом её рождения является «село Суйда, Воскресенское тож» Копорского уезда Санкт-Петербургской губернии.

Родители «Ириньи» были крепостными крестьянами местного помещика Апраксина, а затем – Ганнибала. Отец Арины Родионовны – Родион Яковлев родился в 1728 году. Мальчик рано лишился родителей и остался сиротой. Примерно в девятилетнем возрасте он был взят «приёмышем» на воспитание в бездетную крестьянскую семью Петра Полуэктова и Вассы Емельяновой, которые с петровских времён проживали в селе Воскресенском. Пётр Полуэктов был старшим сыном «великорусского» крестьянина Полуэкта Андреева, переселившегося в эти места вместе с другими крестьянами из одной из центральных губерний России, после соответствующего распоряжения государя Петра Великого. Каких-либо документальных свидетельств о настоящих родителях отца Арины Родионовны не сохранилось. Не известно и место его рождения. С полной уверенностью можно сказать о его православных корнях: он и его приёмный отец были прихожанами Суйдинской церкви.

Мать Арины Родионовны – Лукерья Кириллова родилась в 1730 году в селе Воскресенском в большой крестьянской семье. Её отец Кирилл Михайлович был «служителем» Суйдинской мызы. В исповедальных книгах церкви Воскресения Христова середины ХVIII века она названа «старинной села Суйды». Исходя их этого можно предположить, что её предки были новгородцами, пережившими почти столетний период шведской оккупации края. В семье Кирилла Михайловича воспитывалось несколько детей. Среди них – Ирина Кириллова, тётка Арины Родионовны, по имени которой при крещении в 1758 году была названа новорождённая «Иринья». Интересно, что одним из восприемников при крещении Арины Родионовны был брат её матери – Ларион Кириллов (в документах он назван Кириллин). Другой восприемницей была дочь воскресенского крестьянина, девица Евфимия Лукина.

Согласно записи метрической книги, в 1750 году 22-летний Родион Яковлев вступил в законный брак с местной крестьянской девушкой 20-летней Лукерьей Кирилловой. По исповедальным книгам удалось проследить, что молодожёны, не имея собственного двора, поселились в доме отчима Петра Полуэктова. Здесь родились их дети. Через четыре года умерла приёмная мать Родиона Яковлева – Васса Емельянова. Ей было 55 лет. И уже вскоре овдовевший Пётр Полуэктов вторично женился на «пашечнице» Суйдинской мызы, вдове Настасье Филипповой, у которой от первого брака имелись две дочери и сын Еремей Агафонов.

Андрей Бурлаков

Продолжение следует