В Гатчине прошел второй день регионального фестиваля ГТО

«Ребята показали отличные результаты на муниципальных этапах фестиваля, и сегодня на областном финале соревнований ГТО, продемонстрировали свои новые достижения. Воспитанники школьных спортивных клубов, защищая честь своей школы, и района учатся моральной и физической ответственности. И в этом большая заслуга их наставников», – отметил координатор федерального партийного проекта «Детский спорт» Вячеслав Комаров.

Оценивали результаты юных спортсменов опытные судьи Центра тестирования Гатчинского района ВФСК ГТО. Учащиеся «Гатчинский педагогический колледж имени К. Д. Ушинского» на фестивале приобрели опыт по организации физкультурного мероприятия и судейства, в дисциплинах комплекса ГТО.

Организаторы отметили, что здоровье граждан и спортивный образ жизни является значимой частью Народной программы «Единой России».