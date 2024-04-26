В Гатчине завершилось трехдневное обучение руководителей муниципальных районов по программе: «Политическое управление: доверие и устойчивость»

Вице-губернатор по внутренней политике Анна Данилюк подчеркнула важность и актуальность повышения квалификации муниципальных руководителей, их понимание государственного и политического управления, полномочий, правильности решений и ответственности за результаты, приобретения новых знаний, навыков, профессиональных компетенций, технологий, обозначила основные направления общественно-политической работы в Ленинградской области и ключевые задачи.

“Внутренняя политика заключается в принятии решений, в их своевременности и правильности, в четкости понимания исполнения конкретных задач, от которых зависит содержание и тон диалога общества и государства. Миссия внутренней политики – обеспечить стабильность, формируя доверие в обществе. Ни одна страна не может существовать без доверия населения к действующей власти. Доверие населения - это оценка эффективности руководства страны, региона, муниципалитета.

И это доверие нужно уметь заслужить, своими делами, правильно принятыми решениями и нужно уметь удержать. А для этого очень важно расширять компетенции управленцев в части работы с населением, по выстраиванию конструктивного диалога и эффективной обратной связи» - Анна Данилюк.