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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 14 мая

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 14 мая 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

14.05.2025 с 10:00 до 18:00

Войсковицкое ТУ:

п. Войсковицы промзона, ул. Грунева частично.

 

14.05.2025 с 10:00 до 17:00  

Гатчина (промзона)

СНТ «Электростандарт»,

СТД Петрович.

 

14.05.2025 с 10:00 до 18:00

Войсковицкое ТУ:

д. Ивановка,

СНТ «Ижора».

 

14.05.2025 с 10:00 до 18:00

Веревское ТУ:

д. Романовка,

СНТ «Ручеек».

 

14.05.2025 с 09:30 до 17:30

Рождественское ТУ:

с. Рождествено частично,

д. Рыбицы.

 

14.05.2025 с 09:00 до 17:30

Елизаветинское ТУ:

д. Шпаньково частично,

п. Елизаветино частично,

д. Николаевка частично.

 

14.05.2025 с 09:30 до 17:30

Дружногорское ТУ:

д. Заозерье частично.