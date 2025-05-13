Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 14 мая
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 14 мая 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
14.05.2025 с 10:00 до 18:00
Войсковицкое ТУ:
п. Войсковицы промзона, ул. Грунева частично.
14.05.2025 с 10:00 до 17:00
Гатчина (промзона)
СНТ «Электростандарт»,
СТД Петрович.
14.05.2025 с 10:00 до 18:00
Войсковицкое ТУ:
д. Ивановка,
СНТ «Ижора».
14.05.2025 с 10:00 до 18:00
Веревское ТУ:
д. Романовка,
СНТ «Ручеек».
14.05.2025 с 09:30 до 17:30
Рождественское ТУ:
с. Рождествено частично,
д. Рыбицы.
14.05.2025 с 09:00 до 17:30
Елизаветинское ТУ:
д. Шпаньково частично,
п. Елизаветино частично,
д. Николаевка частично.
14.05.2025 с 09:30 до 17:30
Дружногорское ТУ:
д. Заозерье частично.
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