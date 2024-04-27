Областные поисковики выходят на Вахту памяти

«В Ленинградской области по предварительным данным не захоронено около 400 тысяч останков и ежегодно более 2 тысяч поисковиков приезжает на наши территории из 15 субъектов России, каждый год они поднимают около 3 тысяч останков. В ряде случаев удается вернуть истории имена павших за Родину. Например, в прошлом году было установлено по медальонам или по архивным данным 157 имен. В Комитет по молодежной политике приходят письма от родственников, которые просят найти их родственников, увековечить память. Поэтому это крайне актуально. Актуально и для истории, и для тех, кто потерял своих близких», — сказала председатель комитета по молодежной политике Марина Григорьева.

Правительство Ленинградской области большое внимание уделяет поисковой работе. В этом году в регионе впервые появился День поисковика, сейчас в комитете по молодежной политике области разрабатывают знак за отличие в поисковой работе и также создают Дом поисковика в Тосненском районе.

Поисковая работа в регионе проводится в 15 муниципальных районах. Всего на территории региона выявлено 918 объектов, обладающих признаками воинских захоронений, из них 547 являются объектами культурного наследия. Всего 751 из 918 имеют учетные карточки и зарегистрированы в Министерстве обороны как воинские захоронения, более 150 нуждаются в проведении работ по паспортизации, а в ряде случаев — в проведении обследования.

В 2023 году комитетом организовано проведение 41 торжественно-траурной церемонии захоронения, преданы земле останки 1 747 защитников Отечества и жертв войны, обнаруженных поисковыми отрядами. На малую родину для захоронения переданы останки пяти бойцов и командиров, останки одного бойца, найденные в Смоленской области, доставлены для захоронения в Ивангород.