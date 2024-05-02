Стартует уникальный конкурс для девушек «Красивый выстрел 2024»

Конкурс уникален. В отличии от классических соревнований по стендовой стрельбе, принять участие в нем могут девушки любого возраста и степени подготовки. Для этого нужно снять красивое яркое видео выстрела по тарелочкам и направить его в период с 1 по 30 июня 2024 года на электронный адрес kv@lekker.ru.

Претендентки на победу могут выбрать любой образ - вечерний, пляжный или спортивный. Ограничений нет! Для спортсменок это превосходный шанс показать свои лучшие стороны - умение стрелять, грациозность и творческие способности. Для девушек, которые никогда не держали в руках спортивное оружие - возможность раскрыть в себе новые таланты и приобщиться к прекрасному виду спорта. У каждой есть шанс на победу!

Призовой фонд в этом году стал ещё больше:

I место - 100 000 рублей (после вычета НДФЛ);

II - 70 000 рублей (после вычета НДФЛ);

III - 50 000 рублей (после вычета НДФЛ).

Приз зрительских симпатий - компенсация поездки в Санкт-Петербург в пределах 50 000 руб.

ТОП-7 – брендированные спортивные сумки или рюкзаки.

ТОП-12 - компенсация фотосессии для календарей.

Все без исключения участницы получат в подарок уникальные фирменные бейсболки и другие приятные призы.

Впервые в этом сезоне девушек ждут сюрпризы от партнёров проекта ULTMAN и NEOELEMENTS.

Подробные условия Конкурса по ссылке: https://pro-sporting.ru/novosti/Konkurs-dlya-devushek-Krasivyy-vystrel-2024/