Стартует уникальный конкурс для девушек «Красивый выстрел 2024»
Конкурс для девушек на креативный и эффектный выстрел по тарелочкам «Красивый выстрел» пройдёт в четвёртый раз во всех регионах Российской Федерации. Организатор состязания - ведущий российский производитель метательных машинок для стендовой стрельбы компания «ЛЕККЕР» (Санкт-Петербург).
Конкурс уникален. В отличии от классических соревнований по стендовой стрельбе, принять участие в нем могут девушки любого возраста и степени подготовки. Для этого нужно снять красивое яркое видео выстрела по тарелочкам и направить его в период с 1 по 30 июня 2024 года на электронный адрес kv@lekker.ru.
Претендентки на победу могут выбрать любой образ - вечерний, пляжный или спортивный. Ограничений нет! Для спортсменок это превосходный шанс показать свои лучшие стороны - умение стрелять, грациозность и творческие способности. Для девушек, которые никогда не держали в руках спортивное оружие - возможность раскрыть в себе новые таланты и приобщиться к прекрасному виду спорта. У каждой есть шанс на победу!
Призовой фонд в этом году стал ещё больше:
I место - 100 000 рублей (после вычета НДФЛ);
II - 70 000 рублей (после вычета НДФЛ);
III - 50 000 рублей (после вычета НДФЛ).
Приз зрительских симпатий - компенсация поездки в Санкт-Петербург в пределах 50 000 руб.
ТОП-7 – брендированные спортивные сумки или рюкзаки.
ТОП-12 - компенсация фотосессии для календарей.
Все без исключения участницы получат в подарок уникальные фирменные бейсболки и другие приятные призы.
Впервые в этом сезоне девушек ждут сюрпризы от партнёров проекта ULTMAN и NEOELEMENTS.
Подробные условия Конкурса по ссылке: https://pro-sporting.ru/novosti/Konkurs-dlya-devushek-Krasivyy-vystrel-2024/