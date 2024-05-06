Мефедрон в красной изоленте

1 мая, днем, сотрудники патрульно-постовой службы полиции во время патрулирования маршрута в Приоратском парке заметили подозрительного молодого человека. С телефоном в руках он копал землю. В ямке, которую он раскопал, находился сверток из красной изоленты. На вопрос: «Что в свертке?», парень честно признался, что раскапывал «закладку» с наркотическим средством «мефедрон», которое он приобрел в интернет-магазине за 3000 рублей – для личного употребления.

Задержанный оказался 20-летним жителем Аэродрома Егором Б., неработающим и судимым. Сверток изъяли и отправили на экспертизу. Согласно полученной справке, представленное на исследование вещество действительно является наркотическим средством массой около грамма. В отношении гражданина Б. возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ – по факту незаконного хранения наркотика.