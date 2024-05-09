Анастасия Гаврина: «Мне выпала великая честь быть полезной своей стране»

Руководитель центра Анастасия Гаврина, отодвинув в сторону семейный бизнес, отдает все силы волонтерской работе, и на то есть весомая причина: «Я заинтересованное лицо – у меня два сына на фронте. Младший был мобилизован, старший ушел следом – добровольцем. Так что у меня не было выбора, по-другому поступить я не могла. Мои помощники приходят сюда по зову сердца, за что им низкий поклон».

Анастасия Владимировна воспитала двух патриотов, которые, не раздумывая, отправились защищать интересы страны с оружием в руках. Причем, если младшего, Константина, призвали в ходе мобилизации, то старший, Роман, отправился следом за ним добровольцем, прервав учебу в университете.

- Младший отслужил срочную службу в ВДВ, и, когда объявили мобилизацию, мы поняли, что его могут призвать, – рассказывает Анастасия Гаврина. – Сыновья сразу заявили: «Мы бегать не будем. Призовут – пойдем». И 25 сентября 2022 года Косте вручили повестку…

Старший тоже отслужил армию и учился очно в Политехе, а студентов не призывают. Он взял академический отпуск, решив, что тогда его тоже мобилизуют, но оказалось, что и в академке действует бронь. В итоге, как только подразделение младшего перекинули «за ленту», старший ушел добровольцем.

- Вы не пытались его остановить?

- Мне многие задавали этот вопрос, недоумевая: «Как ты его отпустила?». А как я могла НЕ отпустить взрослого мужчину, который самостоятельно принимает решения? Да, как гражданка своей страны я понимала, что мне выпала честь – быть матерью защитников Родины. А как мама… Да у меня сердце разрывалось в клочья, и, конечно, первым порывом было – остановить! Но старший сын мне сказал: «Когда Костя вернется, я не смогу смотреть ему в глаза». Так что новый – 2023-й год – он уже встречал в расположении части.

- Ребята служат вместе?

- Нет, мы пытались перевести их в одну часть, но не получилось: у них разные округа. Старший служит в Невском дивизионе, в дальнобойной артиллерии. Направление у них – Бахмут, Часов Яр. Младший сейчас временно в Луге на службе, после госпиталя, куда он попал не по ранению – из-за проблем со здоровьем. Они оба подписали контракт, так что мы живем одним днем: ничего не загадываем. Подразделение старшего сына приписано к Донецкой Народной Республике, и контракт – до снятия военного положения в ДНР.

- Они были в отпуске?

- Были. И возвращение обратно стало отдельным испытанием. Это как второй прыжок с парашютом. Знаете, младший сын у нас панически боялся высоты, а его на срочную службу определили в десантники. Как тут прыгать с парашютом? И тогда мой брат – чемпион по скай-дайвингу – дал ему несколько полезных советов для первого прыжка: о чем думать, о чем не думать. И это помогло. Но оказалось, что второй прыжок в разы страшнее! Потому что ты уже знаешь, что тебя ждет. И вот получается, что момент возвращения из отпуска туда, в зону СВО, каждый раз, как второй прыжок. Тяжело и физически, и морально.

- И вы занялись помощью фронту, когда сыновья отправились «за ленту»?

- Когда младшего забрали, состояние было ужасным: я не находила себе места. Нельзя было просто работать, просто сесть и смотреть телевизор. Я метнулась: что же можно сделать, чем я могу помочь? Нашла общероссийское движение «Золотые руки ангела», меня свели с гатчинской инициативной группой, и мы – первые пять человек – встретились на квартире и стали собирать эвакуационные носилки для фронта. Но плести маскировочные сети в квартире практически нереально. Встал вопрос поиска помещения.

Мы обратились в Таицкую администрацию, нам помогли

выйти на председателя Гатчинского райпо Михаила Ефимовича Заславского, и он безвозмездно предоставил нам второй этаж в торговом центре на ул. Юного Ленинца, 59, за что мы ему очень благодарны. Один из факторов успеха – наше замечательное помещение. Правда, задействуем мы его только на две трети: к сожалению, у нас не так много добровольцев. Если бы были лишние руки, можно было бы поставить еще два станка – для сетей.

- Что больше всего сейчас востребовано на фронте?

- На маскировочные сети колоссальный запрос. Мы не справляемся, не справляется вся Россия. Нас спрашивают, зачем так много сетей, зачем так много носилок, а это расходные материалы, которые в один момент могут быть уничтожены. Пока идет спецоперация, надо работать.

Мы делаем сухой армейский душ, шьем эвакуационные носилки по технологии «Золотых рук ангела», льем окопные свечи (пару тонн парафина точно извели), сушим сухарики, собираем гуманитарную помощь, шьем для госпиталя, изучили технологию изготовления одеял с теплозащитой и стали шить. Конечно, мы не можем запрятать бойца в термос, чтобы он стал невидим для тепловизора, а такие одеяла с теплозащитой работают минут 40-50, но на какое-то время их хватает.

Еще мы делаем маскировочные нашлемники – «мини-кочки» на шлемы, зимой вязали теплые носки – тут наши домашние помощники помогали. Периодически мы закупаем марлю и делаем в помощь госпиталям медицинские операционные салфетки, которые стерилизуются и отправляются в полевые госпитали.

Мы не можем сделать очень много, но стараемся по мере сил отрабатывать поступающие заявки.

- Вашему волонтерскому центру кто-нибудь помогает?

- Мы абсолютно автономны, на самообеспечении, хотя помощь, конечно, нужна. Понятно, что не все могут помогать деньгами, но можно помочь руками: например, прийти нарезать материал для сетей, поплести сети, сложить носилки. Это элементарные вещи, на которые достаточно выделить хотя бы полчаса-час. Многие удивляются – что можно успеть за один час, но проверено: за час взрослый человек сплетает квадрат сетки в полметра. Уже подспорье!

В прошлом году к нам приезжал Невский десант. Это студенты, которые периодически выезжают, как они выражаются, «на периферию – помогать бабушкам»: наколоть дров, почистить снег и т.п. Но в ту зиму снег не выпал, и бабушек, которым надо наколоть дров, тоже не случилось. Студенты пришли в Таицкую администрацию – узнать, где требуется помощь, и их направили к нам. И вот эти два десятка молодых ребят лихо сплели нам сетку – за два часа. А у нас на сетку уходит примерно полтора, а то и два дня. Плетущих в принципе очень мало, и в основном это наши незаменимые пенсионеры, у которых сейчас, к тому же, начнутся огороды.

Периодически нам помогают школьники – ребята из Гатчинской гимназии им. Алексан-

дра III, большое участие принимают прихожане храма Александра Невского.

- Какая помощь сейчас особенно необходима центру?

- Нам пригодится любая помощь. Очень нужны материалы. Мы шьем для госпиталей специальные подушки, валики, подкладки. Сейчас наши подушечки поедут в военно-полевой госпиталь под Бахмутом. А шьем мы из того, что приносят люди. Например, одна хорошая женщина – владелица швейного производства в Петербурге – отдала нам несколько рулонов некондиционных штор и синтепона. И тут же пришел запрос на одеяла для полевых госпиталей, и вот эти шторы с синтепоном пошли в раскрой.

- Анастасия Владимировна, у вас много сподвижников в вашем волонтерском центре?

- В среднем, полсотни человек с нами работает. Есть добровольцы, которые все делают дома: шьют, нарезают материалы для сетей, потому что все заготовки делают наши домашние работницы. Самих работниц мы бывает даже и не видим: приходит муж, приносит мешок с нарезкой и забирает следующую партию ткани. Это огромная помощь!

Есть люди, которые приходят сюда, как на работу, на целый день. Например, Айли Ивановне Скютте – 74 года, и она каждый день по шесть часов проводит за швейной машинкой. Я поражаюсь ее работоспособности, а она отвечает: «Есть такое слово «надо»!».

В числе наших бессменных добровольцев – Татьяна Васильевна Жилина, Лариса Васильевна Окунева, Наталья Владимировна Тылесова, Анна Васильевна Карпова, Ирина Михайловна Алехина, Евгений Алексеевич Белков, Светлана Васильевна Стрельцова, Любовь Александровна Пестовникова, Наталья Владимировна Сергеева и ее сын Игорь, Зинаида Ефимовна Кравченко, Валентина Петровна Линдт, Валентина Сергеевна Филатова, Людмила Анатольевна Черкасова, Людмила Александровна Егорова, Светлана Валерьевна Иванова, Вера Владимировна Ошуркова, Татьяна Константиновна Щербакова, Татьяна Алексеевна Гвоздева, наше подрастающее поколение – Глеб Азарнов и сестра его Кристина, сын бойца спецоперации Богдан Матросов.

Это костяк нашего добровольческого центра, который держится на морально-волевых качествах. А многие волонтеры, приходившие к нам помогать, устали, выгорели. Их можно понять – у всех нарастает усталость. Мы будем делать свою работу до победного – в прямом смысле слова.

- Но ваших ресурсов не хватит на помощь в масштабах целого фронта. Как вы распределяете, куда что отправлять?

- Да, мы – маленький волонтерский центр и работаем адресно. Сначала мы помогали двум подразделениям, где служат мои дети. Потом спектр расширился. У многих наших добровольцев там родственники – помощь пошла и в другие части. У нас, к сожалению, нет своих водителей, но за два года мы сдружились с другими волонтерскими группами, мы откликаемся на просьбы друг друга, и наши посылки довозят до места назначения.

Первое время мы подсчитывали, сколько мы всего сделали, да сколько отправили. Сейчас объем увеличился, и на доскональный учет просто нет времени.

Дарья Девятерикова разработала нам логотип, и теперь наши коробки оклеены фирменным скотчем. Благодаря этому о существовании нашего волонтерского центра узнали …сами жители Таицкого поселения. Например, таицкий волонтер Алексей Волков, который возит помощь в зону СВО, увидел коробочки с нашим логотипом в Запорожье – нашел нас в Тайцах и теперь активно с нами работает. Наш земляк – военнослужащий Дмитрий Майоров получил такую коробку у себя в части и передал нам слова благодарности. Конечно, мы рады, что наша скромная помощь доходит непосредственно до таицких ребят «за ленточкой».

- Анастасия Владимировна, вы второй год живете в режиме тревоги и неопределенности. Как сохранить выдержку в это напряженное время?

- Однажды я услышала по радио отрывок беседы с депутатом Госдумы, врачом-хирургом Дмитрием Хубезовым о его работе в зоне спецоперации. Он сказал слова, которые запали мне в душу: «Есть древнекитайское проклятье: дай вам бог жить в эпоху перемен. Но я думаю по-другому. Мы сейчас живем в эпоху великих перемен, и мне выпала великая честь быть полезным своей стране в трудные времена». Нам всем выпала такая честь. И люди, которые приходят сюда помогать, руководствуются именно таким девизом. Как и много веков до нас: делай, что должно, и будь, что будет.

Беседовала Екатерина Дзюба