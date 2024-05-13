Судебные приставы ищут несовершеннолетнюю и укрывающего её отца
УФССП России по Ленинградской области разыскивает девятилетнего ребёнка Бунееву Марину, а также её отца-должника, не исполняющего судебное решение по передаче ребёнка матери, которая более двух лет не видела свою дочь.
На исполнении во Всеволожском районном отделении судебных приставов находится исполнительное производство, возбуждённое на основании решения Всеволожского городского суда Ленинградской области, о передаче Бунеевой Марины Даниловны, 2014 года рождения, матери.
В связи с невозможностью установить местонахождение ребенка в региональном управлении заведено разыскное дело по розыску несовершеннолетней Бунеевой Марины Даниловны, 28.07.2014 г.р. Должник Бунеев Данила Владимирович, 18.10.1982 г.р., также объявлен в розыск.
Сотрудники территориального органа принудительного исполнения отрабатывают комплекс мероприятий по установлению разыскиваемых. До настоящего времени их местонахождение не установлено. Бунеев Д.В. и несовершеннолетняя Бунеева М.Д. объявлены в федеральный розыск.
При наличии любой информации, способствующей установлению местонахождения указанных лиц, сообщите об этом немедленно по следующим телефонам: 8 (821) 630-35-31, 8 (81370)25-041, 8 (81370)22-504.
Пресс-служба УФССП по Ленинградской области