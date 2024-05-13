Судебные приставы ищут несовершеннолетнюю и укрывающего её отца

На исполнении во Всеволожском районном отделении судебных приставов находится исполнительное производство, возбуждённое на основании решения Всеволожского городского суда Ленинградской области, о передаче Бунеевой Марины Даниловны, 2014 года рождения, матери.

В связи с невозможностью установить местонахождение ребенка в региональном управлении заведено разыскное дело по розыску несовершеннолетней Бунеевой Марины Даниловны, 28.07.2014 г.р. Должник Бунеев Данила Владимирович, 18.10.1982 г.р., также объявлен в розыск.

Сотрудники территориального органа принудительного исполнения отрабатывают комплекс мероприятий по установлению разыскиваемых. До настоящего времени их местонахождение не установлено. Бунеев Д.В. и несовершеннолетняя Бунеева М.Д. объявлены в федеральный розыск.

При наличии любой информации, способствующей установлению местонахождения указанных лиц, сообщите об этом немедленно по следующим телефонам: 8 (821) 630-35-31, 8 (81370)25-041, 8 (81370)22-504.

Пресс-служба УФССП по Ленинградской области