Вырицкие «Соловушки» и «Задоринки»

Организатором фестиваля «Призвание - артист», который проходит в Санкт-Петербурге, выступает творческое объединение «Признание». Цель фестиваля — сделать жизнь детей и взрослых полнее и счастливее путем раскрытия и совершенствования их талантов и способностей!

В фестивале приняли участие сольные артисты, вокалисты, любительские и профессиональные коллективы разных направлений искусства - ансамбли, оркестры, театральные и цирковые группы, хоры из различных уголков России. Возраст участников — без ограничений.

По решению жюри оба коллектива были удостоены наград:

- ансамбль ручных колокольчиков «Соловушки» завоевали звание лауреатов I степени.

- ансамбль ложкарей «Задоринки» удостоились звания лауреатов II степени.

Хочется отметить, что «Соловушки» и «Задоринки» стали активными участниками концертов, организованных к празднованию Дня Победы как в детском саду, так и в культурном центре Вырицы. Выступление артистов всегда вызывает живой отклик у зрителей!