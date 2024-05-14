Киномузыка в дуэтах в Доме-музее Шварца

Тема концерта «подсказана» атмосферой Дома-музея: «Любимые образы кино». Музыка кино всегда покоряет и исполнителей, и слушателей. В исполнении дуэтов и солистов гости услышат полюбившиеся темы из фильмов, для которых писали музыку Геннадий Гладков, Игорь Корнелюк, Сергей Баневич, Евгений Дога, Андрей Петров, Александра Пахмутова, Вениамин Баснер, Вадим Биберган и, конечно, Исаак Шварц. Исполнители – фортепианные дуэты из разных городов России: Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Луганска, а также дуэт Чжан Линь и Тао Юань из Китая. Специально к концерту композитор Матвей Соболев создаёт переложения известной музыки из кинофильмов, но творчески настроенные молодые пианисты и сами пробуют свои силы в искусстве аранжировки. Так, мы услышим переложения для фортепиано в 4 руки дуэта Анны Корюшкиной и Лилии Кожановой. Концерт украсят чудесными голосами Дарья Чувасова (сопрано) и Александр Кузнецов (баритон). И, несомненно, путь к сердцу каждого слушателя найдет уникальный дуэт басовых домр «Элегия-basso» в составе артистов Государственного академического русского оркестра им. В.В. Андреева Людмилы Николаевой и Софьи Алех.

«На фестивале мы стремимся раскрыть новые образы фортепианного дуэта, делая его более привлекательным для слушателей разных возрастов. Разные инструменты и вокал как нельзя более подчеркивают оркестровую природу жанра, а камерные концерты дают возможность вспомнить о традициях дружеского совместного музицирования», – говорит художественный руководитель фестиваля, председатель Санкт-Петербургского объединения фортепианных дуэтов, кандидат искусствоведения Надежда Медведева.