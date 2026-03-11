Международный женский день на страницах нашей газеты: как это было?

8 марта 1936 года

Перенесемся на 90 лет назад. Заглянем в номер «Гатчинской правды» от 8 марта 1936 года. На первой странице – приветствие Сталина и поздравления женщинам, а еще фотография «знатных женщин Ленинграда и Ленинградской области». А вот что написано в заметке «Народный праздник»:

«26-ю годовщину международного коммунистического женского дня трудящиеся Советского Союза встречают в обстановке новых побед социализма. На всех участках социалистического строительства трудящиеся женщины СССР проявили величайшую активность, показали замечательные образцы борьбы за социалистическую производительность труда.

Доярка колхоза «Алку» Елизаветинского сельсовета Екатерина Адамовна Иорт честной и самоотверженной работой на ферме добились прекрасных показателей. Иорт получила высшую награду – Орден Ленина.

Валентина Григорьевна и Зоя Берендт первыми стали работать на фабрике «Граммофон» по-стахановски, перевыполняют норму на 300–400 процентов. Они не останавливаются на достигнутом и борются за дальнейшее повышение производительности труда.

Эмилия Кингберг, зав. фермой сельхозартели «Колхозное пламя», с огромным энтузиазмом борется вместе со всеми доярками за высокий удой, за образцовое состояние всего поголовья.

Только Великая Октябрьская революция избавила миллионы трудящихся женщин от эксплуатации, бесправия, рабства и приобщила их к великому социалистическому строительству… Особенно наглядно видны величайшие достижения трудящихся женщин нашей родины на фоне тяжелого бесправия трудящихся женщин капиталистических и фашистских стран…

Да здравствует 26-я годовщина международного коммунистического женского дня!»

В небольшой заметке «Передовики» в том же номере рассказывается о стахановках фабрики «Граммофон» – Зое Берендт и Вере Рубцове:

«…Среди комсомолок фабрики одной из первых стахановок была Рубцова Вера, работница сборочного цеха, добившаяся систематического перевыполнения задания свыше чем на 250 проц. На ряду с этим Вера Рубцова много работает над повышением своего культурного уровня, по праву считается отличницей учебы. Таких стахановок на фабрике 152».

На этой же странице – заметка «Стахановка Томберг»:

«Не только в паккамере, но и во всех цехах фабрики «Коммунар» хорошо знают стахановку-сортировщицу Марию Томберг. Почти 18 лет работает тов. Томберг на фабрике и всегда была в первых рядах лучших ударниц. Когда развернулось мощное стахановское движение, Мария Томберг, перестроив работу по-новому, добилась систематического перевыполнения нормы, высокого качества продукции.

Понимает тов. Томберг, что стахановцы должны учиться и непрерывно повышать свои знания. Она аккуратно посещает сов-партшколу, добросовестно готовится к учебе. Выделенная на работу общественным контролером по качеству, она и с этой работой справляется успешно».

7 марта 1956 года

Наша следующая остановка – спустя 20 лет. Полистаем номер «Гатчинской правды» от 7 марта 1956 года.

Первый же большой материал – «Слава женщинам нашей страны!»:

«Завтра Международный женский день 8 марта. В нынешнем году советские женщины встречают его в обстановке большого патриотического подъема, вызванного в нашем народе историческими решениями XX съезда партии.

…В созидательном труде советских людей, в успехах, одержанных ими в коммунистическом строительстве, большая роль принадлежит женщине-труженице. Наравне с мужчиной она активно участвует и в управлении государством…

Активно участвуют в самоотверженном труде советского народа и труженицы Гатчинского района. Имена доярок колхоза «1 Мая» Т.И. Жуниной, А.В. Беляковой и А.Е. Федоровой широко известны в районе и в Ленинградской области. В прошлом году каждая из них надоила больше 4 тысяч литров молока на корову.

Два года является участницей Всесоюзной сельскохозяйственной выставки бригадир совхоза «Железнодорожник» Л.Д. Мижурова. В районе она известна как мастер высоких урожаев овощей. Больших успехов достигла и птичница сов-

хоза «Заводской» С.С. Цыгарова, получившая от одной курицы-несушки свыше 150 яиц. Двадцать четыре поросенка получила от каждой свиноматки свинарка колхоза имени Пушкина М.И. Матюха, образцово ухаживает за молодняком телятница колхоза «Большевик» П. Козлова.

186 тружениц сельского хозяйства нашего района являются участницами ВСХВ 1955 года. 33 из них награждены золотыми и серебряными медалями. 29 колхозных доярок удостоены звания «Лучшая доярка Ленинградской области». Звание лучшего животновода в области присвоено также свинаркам колхоза «Большевик» – т.т. Михайловой и Беловой, птичнице колхоза имени 18 партсъезда т. Мининой, телятницам колхозов «Большевик» и «Красная Славянка» – т.т. Козловой и Лысовой.

Успешно трудятся женщины и на промышленных предприятиях города и района. Несколько лет руководит гальваническим цехом артели «Металлист» Т.Н. Клементьева. …Гравер инструментального цеха этой артели Н.Е. Червяковская ежедневно выполняет задания на 200 и более процентов.

…Доброй славой пользуется имя резчицы Е.С. Афониной на заводе имени Рошаля, изо дня в день она значительно перевыполняет нормы…

Велик в нашей стране авторитет женщины-матери. Самое передовое в мире законодательство охраняет у нас материнство и женский труд. Особенным внимание и заботой окружена многодетная мать. 14 многодетных матерей носят в нашем районе почетное имя «Мать-героиня», 960 женщин Гатчинского района награждены медалями материнства I и II степени».

А вот что пишет И. Елисеев, начальник механического цеха ремонтного завода, в своей заметке «Скромные труженицы»:

«Советская женщина является активным строителем коммунистического общества. Пройдитесь по цехам нашего ремонтного завода и вы убедитесь, что и у нас женщины вершат большие дела.

Только в механическом цехе, которым я руковожу, работает свыше 30 женщин и девушек. Многие из них успешно освоили фрезерное и токарное дело, выполняют сложные производственные задания.

Прошло немногим более трех лет, как молодые девушки Екатерина Прошина и ее сменщица Людмила Корженевская после окончания Сестрорецкого ремесленного училища стали работать в моем цехе фрезеровщицами. …Комсомолки Екатерина Прошина и Людмила Корженевская по праву считаются одними из лучших фрезеровщиц механического цеха. Одновременно обслуживая два станка – зубострогальный и вертикально-фрезерный, – каждая из них значительно перевыполняет нормы и дает продукцию только отличного качества…

Нельзя пройти мимо и не полюбоваться работой молодого токаря Екатерины Скворцовой… В 1950 году она пришла работать в цех ученицей, не имея специальности, а сейчас уже выполняет работы 4 и 5 разрядов, переведена на новейший станок ДИП-200…

А кто не знает в нашем цехе трудолюбивую, взыскательную женщину Марину Николаевну Панасюк?! От рядовой работницы она выросла до контрольного мастера цеха и со своей работой справляется успешно… Тов. Панасюк проводит и большую общественную работу. Она руководит партийной группой цеха, выступает перед рабочими с докладами и беседами на различные темы»…

8 марта 1975 года

Перенесемся в 1975 год. Он был провозглашен Международным годом женщин. Полистаем страницы номера «Гатчинской правды» от 8 марта. Здесь много поздравлений и слов признания важности женской роли в СССР.

На первой полосе есть колонка «Труженицам, матерям – слава!»:

«Есть в Гатчине предприятие, на котором работают только женщины. Это филиал Ленинградского трикотажно-производственного объединения. Здесь немало работниц, которые перешли на многостаночное обслуживание и трудятся в счет 10-й пятилетки. Гатчинцам хорошо известны имена вязальщицы Н. Жалымовой, закройщицы Н. Павловой, швей

Г. Воробьевой и В. Назимовой, мотальщицы Е. Леоненко и других героев трудового фронта.

…Женщины Гатчины и района находятся на переднем крае коммунистического строительства. Мы гордимся именами Героев Социалистического Труда Н.И. Брашкиной, Т.И. Жуниной, Н.А. Резвой. Из числа награжденных по итогам 1974 года работников сельского хозяйства – 50 процентов женщины. Среди них оператор-свинарка М.А. Симкина и птичница Л.А. Пункка, удостоенные ордена Трудового Красного Знамени, доярка Н.А. Бахарена и свинарка

Н.Т. Крошина, награжденные орденом «Знак Почета», бригадир колхоза имени XXI съезда КПСС Н.И. Гавина, которой вручен орден Трудовой славы III степени, и другие»...

На этой же странице – небольшая заметка «Второй орден Надежды Дудиной»:

«Хорошими производственными показателями встречает Международный женский день птичница птицефабрики «Заводская» Н. Дудина. Среднесуточный привес молодняка птицы достигает 7,6 грамма при плане 7,3 грамма. За два месяца завершающего года пятилетки валовый привес цыплят ее группы составил почти 5600 килограммов при плане 5176 килограммов.

…Надежда Николаевна еще в мае прошлого года выполнила пятилетний план по валовому производству мяса птицы и сейчас трудится в счет 1976 года.

По инициативе Дудиной в цехе, где она работает, внедрен звеньевой метод обслуживания молодняка. Мастер птицеводства 1 класса, Надежда Николаевна щедро делится опыт с молодыми птичницами, подготовила 7 специалистов.

За успехи в работе несколько лет тому назад она была удостоена ордена «Знак Почета». И вот накануне Международного женского дня 8 Марта стало известно, что Указом Президиума Верховного Совета СССР Н. Дудина награждена орденом Трудового Красного Знамени».

Общественным корреспондентом А. Грачевским была написана заметка «Их руками строится город»:

«В строительном управлении № 234 треста 49 трудится свыше 200 женщин, овладевших профессиями каменщиков, маляров, штукатуров. Бригаду коммунистического труда штукатуров и маляров вот уже шесть лет возглавляет Галина Махаева. Мария Балабан, Тамара Маевская, Тамара Кваш пятнадцать лет работают на строительных лесах.

…Рядом с ними несут трудовую вахту женщины из специализированного управления отделочных работ № 61 треста

№ 38. Здесь тоже немало ветеранов стройки. Свыше 20 лет работает Е. Осокина, тринадцать лет М. Крутякова»…

А вот что написала пенсионерка М. Глинина под заголовком «Красив поселок труженицами»:

«Красив наш поселок Тайцы. Летом приятно пройти по благо-устроенным улицам. В этом большая заслуга депутатов поселкового Совета.

Вблизи станции расположен новый Дом быта. В светлых, удобных для работы помещениях трудятся закройщики и портные. Швейное ателье – лучший участок. Вот уже шестнадцать лет работает здесь коммунист М.И. Дубицкая. Теперь она возглавляет весь Дом быта. Почти двадцать лет работает в ателье

Г.М. Куликова и В.А. Ефремова.

В книге жалоб и предложений клиенты оставили много записей – благодарностей за хорошее выполнение заказов мужскому мастеру Р.В. Шуваловой, закройщикам Н. Крашенинниковой, Л.Ф. Мягилайнен.

Первой в швейном ателье клиентов встречает приемщица заказов Т.М. Макеева…

Значком «Победитель социалистического соревнования 1974 года» отмечена мастер Р.В. Шувалова»…

К 30-летию со дня Великой Победы на страницах газеты публиковались материалы встречи военно-патриотического клуба «Подвиг». 8 марта в статье «Она защищала Родину» А. Юрьев рассказывал о встрече, в которой участвовала учительница из Вырицы, бывший санинструктор 165-й отдельной автосанроты Кира Николаевна Полякова:

«Потертая, видавшая виды красноармейская книжка. Ее хозяйка, Кира Николаевна Полякова, бережет этот документ как самую драгоценную реликвию…

И в воде тонуть приходилось бывшему санинструктору 165-й автосанроты 5-й гвардейской армии, и в огне гореть. Растеряла на дорогах войны многих товарищей, а красноармейская книжка уцелела. И напоминает она учительнице 3-й Вырицкой школы о далекой юности, опаленной порохом войны.

Есть на третьей странице этой книжки запись о прохождении службы. Всего шесть лаконичных строчек:

Ленинградский фронт,

Сталинградский фронт,

Воронежский фронт,

Степной фронт,

2-й Украинский фронт,

1-й Украинский фронт…

Война для Киры началась 22 июня 1941 года. Она только что окончила педагогические курсы в Ленинграде и была направлена учительницей в маленький поселок Липпола у самой финской границы. …Ранним утром 22 июня над поселком пролетели чужие самолеты, и буквально через несколько часов обезумевшая от ужаса и горя девчонка осталась одна в глухом лесу… На третьи сутки скитаний по лесу ей удалось прибиться к небольшой группе наших бойцов и командиров, выходивших из окружения…

Из окружения выходили долгих 2 месяца… Группа пробилась к своим в районе Белоострова лишь в начале сентября.

По настоятельной рекомендации того же полковника Лосика (эту фамилию Кира запомнила на всю жизнь) ее назначили медсестрой нейрохирургического отделения в Ленинградский военный госпиталь на набережной Лейтенанта Шмидта. Здесь она проработала шесть месяцев.

…В период сталинградских боев она вывезла с передовой на своем верном ЗИС-5 (из-за нехватки людей скоро пришлось самой сесть за баранку автомашины) тысячи раненых бойцов и командиров. Во время этих ездок бессчетное количество раз попадала под бомбежку и обстрел, два раза была ранена, один раз контужена и засыпана землей. Здесь же в Сталинграде ее приняли в партию»…

Также участницей этой встречи была прессовщица, ветеран завода «Буревестник» Анастасия Гавриловна Бирштонас. В статье «В далеком сорок четвертом» о ней написал Н. Валмарин:

«…В далеком сорок четвертом ей не было еще и шестнадцати. Но именно в тот год вместе с подругами она приехала в Гатчину. Приехала работать.

– Сколько здесь было развалин, уму непостижимо, – вспоминает Анастасия Гавриловна. – Казалось, что и сил, и времени не хватит, чтобы все восстановить…

– Нас направили, – рассказывает А.Г. Бирштонас, – работать в артель «Металлист». Правда, остались от артели небольшой корпус и один дом, о станках и говорить не приходится. С горем пополам работал один штамповочный. Впрочем, и для него не было материала. Собирали мы проволоку. Вот из нее вручную и изготовляли поначалу гвозди.

Кроме этого, работали на подсобном хозяйстве. Имелся у нас участок земли. На нем мы выращивали картофель.

С августа сорок четвертого выезжали в местные колхозы помогать убирать урожай. Основной техникой в хозяйствах были лопаты, грабли, вилы.

Работали, не считаясь со временем. Знали, что фронту нужен хлеб, картофель, другие продукты, фураж.

…Навсегда остался в памяти девушек День Победы. И смеялись они… и плакали. Радовались, что наконец настанет мир. Печалились и не стыдились слез о тех, кто не вернулся с войны.

В минувшем году Анастасия Гавриловна отметила тридцатилетний юбилей работы на заводе «Буревестник»… Сейчас она в совершенстве освоила профессию прессовщицы. За успехи в труде А.Г. Бирштонас награждена орденом Трудового Красного Знамени. А недавно ей вручили вторую награду – медаль “Ветеран труда”»…

Всегда женщины в России были сильными, работящими, мастерами своего дела, а еще – отзывчивыми людьми и любящими матерями. И с годами это не меняется.

Елизавета Суралева