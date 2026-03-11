«Сад мирозданья»: когда в камне оживает красота мира

Арт-студия и «Мастерская мозаики» возникли на базе центра искусства «Камертон» в Гатчине несколько лет назад, когда в студию пришли молодые талантливые художники – выпускники СПГХПА им. А.Л. Штиглица, преподаватели Школы мозаики в Санкт-Петербурге Артем и Мария Скурихины. Это уже вторая выставка арт-студии «Камертон» в Гатчине. На этот раз концепция выставки расширилась: «Сад мирозданья» объединил работы профессиональных художников из арт-студий «Камертон» (Гатчина), «Мозаичная коллаборация» (г. Пушкин), «Сад Гранат» (Санкт-Петербург), их учеников, художников других направлений искусства.

Центральное место среди арт-объектов выставки занимают разностилевые мозаики: римская мозаика, выполненная из кусочков мрамора, современная мозаика с использованием смальты и витражного стекла, объемная мозаика, мозаика, сложенная из камня, гальки и дерева.

Мироздание – как великий сад

3 марта в выставочном зале библиотеки А.И. Куприна прошла встреча с кураторами и авторами выставки «Сад мирозданья». В день вернисажа экскурсию по экспозиции провела для многочисленных гостей Мария Скурихина. Она ведет творческие проекты объединения «Мозаичная коллаборация». Помимо преподавания в студии, продолжает заниматься собственным творчеством, выставляя свои работы на выставках в Петербурге и Москве. Кстати, познакомиться с творчеством Марии Скурихиной можно уже в фойе библиотеки, где выставлена великолепная мозаичная работа «Лебедь. Тихая вода», созданная ею в соавторстве с Юлией Яковлевой.

Главная концепция выставки отражена в ее названии – «Сад мирозданья». Авторы предлагают представить мироздание не как хаотичное скопление звезд и галактик, а как великий сад – продуманный, живой, исполненный смысла и гармонии. Космос предстает пространством, где всё взаимосвязано: каждый элемент занимает свое место, играет свою роль, а общий порядок рождает красоту. Эта метафора объединяет божественный (или природный) замысел, цикличность жизни и заботу о целом.

Сад – личное пространство красоты, где упорядоченная воля человека и время укрощают дикую природу, где воедино сливаются отдых и созерцание. Дерево в саду не просто прорастает в случайном месте и времени – оно вступает в диалог с человеком, становясь продолжением его мира. Но это возможно лишь при условии ежедневного труда. Если человек уйдет, сад исчезнет, превратившись в лес или пустошь.

Римские мозаики

Выставка «Сад мирозданья» полна образов – как привычных, так и самых неожиданных. По ней можно пройтись по часовой стрелке – начиная от светлой «весенней» стены до стены с «зимними», абстрактными мотивами. Центральным образом «весенней» стены стала «Маргарита» Елизаветы Рамушевой – прекрасное мозаичное панно, выполненное по мотивам иллюстраций М. Врубеля к «Фаусту» Гёте.

Мозаика – искусство, которое с древнейших времен рассказывает удивительные истории, сохранившееся до наших дней. На «летней» стене представлены мозаичные работы, выполненные в римской технике. Это реплики древних мозаик из Иордании, Туниса, Израиля либо вдохновленные ими произведения, в которых отразились образы птиц, деревьев, цветов.

Символика римской мозаики считается переходной: она создавалась в период, когда языческие символы постепенно преобразовывались в христианские. Особенное внимание привлекает стенд с триптихом «Дерево. Виноград. Крест» художника Натальи Распопиной и мозаичиста Елены Кравченко. Как напомнила Мария Скурихина, дерево и крест, по сути, означают одно и то же – тайну жизни. Символ дерева преобразуется в символ креста – жизнь земная переходит в жизнь вечную через виноград – силу крови Христовой.

Христианской тематике посвящен и цикл мозаичных работ разных авторов «Процветшие кресты». Процветший крест – древний христианский символ, в котором также совмещаются образы дерева и креста. «Прорастанию» из мертвого в живое – семени в живое растение – посвящены и скульптурные работы художника Татьяны Тереховой.

Ода жизни, времени, пространству

Невероятные гармонизирующие, наполненные радостью и глубокими смыслами работы представил дуэт двух мастеров – художника-декоратора Инны Марата и мозаичиста Елены Яковлевой. Инна Марата создает интерьерные арт-объекты. Частыми темами в ее творчестве выступают дерево, сад, лес, мифологические животные, образ гармоничного человека. Елена Яковлева – мозаичист, обучалась в студии «Сад Гранат». Инженер по образованию, она умеет решать самые технически сложные творческие задачи.

Красочную симфонию на тему времен года «написала» музыкант Сусанна Стародубова. Ее скрипка путешествует по горам в пространстве панно, напоминая, что время – художник, который неотступно работает над материальной формой. Художник Екатерина Бутмирчук представила живопись и созданную на ее основе мозаику. Мозаичная катина «Весенний фьюжн» стала «каменным» воплощением серии акварельных пейзажей «Зеленая моя Гатчина».

Мозаика – это не только картина. В этой технике можно выполнять функциональные предметы, которые служат людям, оставаясь произведениями искусства. Невероятной красоты стол на основе подставки от швейной машины «Зингер» сделала Полина Мошкина. Его столешница выполнена в витражной технике из стекла. В такой же технике сделан «цветочный» поднос Аллы Ягодкиной.

На выставке представлены живопись маслом Натальи Бутмирчук, абстрактные мозаичные панно и гипсовые отливки художника-флориста Анастасии Смирновой, архаичная керамика Натальи Звонаревой. Среди других авторов мозаичных работ - Юлия Шутова, Татьяна Терехова, Мария Королева, Татьяна Арбатова, Алла Ягодкина, Ольга Гениевская, Анна Замула, Ирина Бакланова, Анна Букреева, Анастасия Панькова, Мария Королева, Ольга Гайнутдинова, Светлана Голубева.

Искусство души на практике

- Благодарю всех за то, что разделили с нами это замечательное действо, – обратилась к гостям вернисажа руководитель Центра искусства «Камертон» Сусанна Стародубова. – Подготовка этой выставки потребовала очень многих усилий и вкладывания души от всех ее авторов. Испытываю чувство настоящего восторга от того, что у нас получилось! Конечно, всё это благодаря преподавателям нашей студии Марии и Артему Скурихиным, которые вдохнули новую жизнь в наш Центр. Нам всё это очень близко!

Выставка «Сад мирозданья» продлится в библиотеке им. А.И. Куприна до 28 марта. До конца месяца в рамках выставки будут проходить музыкальные вечера, лекции, мастер-классы, экскурсии, подготовленные педагогами и участниками центра «Камертон»:

12 марта в 17:00 в пространстве библиотеки состоится звуковое путешествие к истокам своего «Я» вместе с психологом Полиной Мошкиной.

16 марта в 17:00 – практикум «Акварельный пейзаж» от художника Катерины Бутмирчук.

19 марта в 12:00 – арт-терапевтическая практика «Семечко» от психолога Полины Мошкиной.

22 марта в 13:00 – музыкальные этюды на мозаичные темы «Звучание впечатлений» от Анастасии Паньковой и Марии Скурихиной.

22 марта в 15:00 – мозаичный практикум в технике коллаж «Я посадил дерево» от художников Артема и Марии Скурихиных.

26 марта в 17:00 – практикум «Тело как сад мирозданья» от психолога Аллы Ягодкиной.

Все мероприятия в библиотеке бесплатные, но требуется предварительная запись в группе во «ВКонтакте» «Камертон. Арт-студия и Мастерская мозаики» (vk.com/kamerton.artstudio).

Приходите в чудесный сад, в который почти на целый месяц превратился выставочный зал библиотеки им. А.И. Куприна. Подарите себе минуты в пространстве красоты и глубоких личных переживаний!

Юлия Лысанюк