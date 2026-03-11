Каким будет бульвар «47-й Регион» в Гатчине?

Сотрудники администрация Гатчинского округа пригласили на проектировочную сессию всех желающих - жителей, представителей бизнеса, власти, общественных и образовательных организаций. Участников обсуждения приветствовала заместитель главы администрации Гатчинского округа по территориальному развитию и градостроительной деятельности Елена Шевырталова.

Чтобы узнать мнение всех заинтересованных, каким должен быть обновленный бульвар, собравшиеся разделились на несколько команд, проработали и визуализировали свои пожелания, а потом представили их всеобщему вниманию.

В числе участников встречи были и жители ближайших домов, и гатчинцы, проживающие в других микрорайонах. В ходе сессии пожелания звучали разные. Кто-то просил убрать от окон грохочущий скейт-городок и отгородиться «экраном» от проезжей части. Другие – помимо газонов, скамеек и фонарей – хотят видеть красивый арт-объект, отсылающий к истории Гатчины, фотозону, небольшую площадку для мини-праздников и шкафы для книгообмена.

Петербургские студенты-проектировщики, приглашенные на мероприятие, заранее познакомились с территорией и технической документацией, обсудили возможные сценарии использования пространства и с интересом послушали пожелания гатчинцев.

Напомним, что с 19 января по 24 февраля 2026 года жители Гатчины активно участвовали в рейтинговом голосовании по выбору общественной территории для благоустройства в 2027 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Победила территория вдоль ул. Рощинская (от пр. 25 Октября до ул. Чехова) – продолжение бульвара «47-й Регион».

Впереди - конкурс проектов и итоговое голосование, которое определит проект-победитель, реализация которого состоится в следующем году.

Татьяна Можаева