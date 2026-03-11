Где отключат свет в Гатчинском округе 12 марта
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 12 марта 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:
12.03.2026 с 09:30 до 17:00
Пудостьское ТУ:
д. Черново.
12.03.2026 с 10:00 до 17:30
Вырицкое ТУ:
д. Мины,
д. Горки,
д. Каушта.
12.03.2026 с 10:00 до 17:00
Большеколпанское ТУ:
д. Тихковицы.
