Где отключат свет в Гатчинском округе 12 марта

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 12 марта 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:

Рубрики:  ЖКХ

12.03.2026 с 09:30 до 17:00

Пудостьское ТУ:

д. Черново.

12.03.2026 с 10:00 до 17:30

Вырицкое ТУ:

д. Мины,

д. Горки,

д. Каушта.

12.03.2026 с 10:00 до 17:00

Большеколпанское ТУ:

д. Тихковицы.