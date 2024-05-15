Как будут работать новые правила целевого набора

Напомним: целевое обучение - гарантия того, что после диплома молодой специалист получит работу. Правда, с условием - придется отработать на одном месте определенный срок. Для этого абитуриент и заказчик (часто это работодатель или компания, стоящая "над" ним) заключают договор.

От трех до пяти

Как было раньше? Абитуриент сам искал себе заказчика где мог и как мог: по сайтам ведомств и предприятий, по знакомым родителей и друзьям-студентам. И если находил, то типовой договор они заключали еще до подачи документов в вуз. С договором и другими документами под мышкой будущий студент шел в приемную комиссию и участвовал в отдельном конкурсе по квоте на целевые места. По окончании вуза - будьте добры отработать у заказчика не менее трех лет.

А теперь?

Скажем сразу, в постановлении о целевом обучении теперь обозначена верхняя граница срока отработки - не более 5 лет. Раньше этот момент прописан не был.

Договор теперь можно заключить только после зачисления абитуриента в вуз. Исключена ситуация, когда договор есть, а человека в списке зачисленных нет.

А еще по новым правилам абитуриент сможет подписать только один договор с одним заказчиком и для одного вуза. Сейчас шансов на зачисление больше.

Выход на платформу

До сих пор в России не было единого сервиса, где заказчик и абитуриент могли бы найти друг друга, находясь в разных городах. Да что там, в разных районах одного города. В двух кварталах мог находиться офис мечты, который так и остался бы мечтой. Теперь закон обязывает работодателя, который заинтересован в целевиках, публиковать все свои предложения на единой платформе "Работа в России", которая синхронизирована с порталом "Госуслуги".

Чтобы попасть на целевое обучение, нужно подать заявление в вуз и одновременно оставить заявку на выбранное предложение на Единой цифровой платформе "Работа в России"

Все заявки и предложения на целевое обучение отныне публичны и видны. Причем не просто, а с "бонусами", а именно - со всеми обязательствами и правами сторон, которые потом будут зафиксированы в договоре.

Что прописывает работодатель?

- В каких вузах и на каких специальностях можно учиться для того, чтобы попасть на конкретное целевое место.

- Как заказчик готов поддерживать своего целевика (стипендия, оплата проезда или проживания в общежитии, бесплатные стажировки и др.).

- Какие требования к отбору.

- Есть ли требования к успеваемости студента.

Да, заказчик вполне может указать, что учиться надо на четверки и пятерки. А за тройки он будет уменьшать стипендию, лишать стажировок и так далее.

Игра вслепую?

Ирина, руководитель небольшой компании, последние лет десять активно "ведет" старшеклассников из соседней школы: приходит в класс, где углубленно изучают химию, разговаривает с ребятами, отвечает на их вопросы о производстве, водит на экскурсии в свои лаборатории. Несколько ее подопечных сейчас учатся по целевым договорам на направлении "Химическая технология материалов современной энергетики".

- Я каждого из них в лицо знаю, уверена, жду на работу, вложилась уже и эмоционально, и ресурсно, - говорит Ирина. - А как теперь? Заявки-то я размещу, но где гарантии, что по конкурсу пройдут мои?

И правда, что делать, если работодатель заинтересован в конкретном человеке, готов взять его на работу и сопровождать во время учебы в вузе? А по конкурсу пройдет кто-то другой...

- Благодаря новому механизму работодатели смогут заключить договор с наиболее талантливыми и мотивированными студентами, - пояснили "РГ" в минобрнауки. - Наоборот. Теперь работодатели смогут лучше ознакомиться с информацией о кандидатах, а договор о целевом обучении будет заключаться после зачисления человека в вуз. Зачем заключать договор с теми, кто даже недотягивает до определенного уровня знаний?

Комментарий

Ирина Абанкина, заслуженный профессор Института образования НИУ ВШЭ:

- Раньше абитуриентам и их семьям, конечно, приходилось искать кандидата для целевого договора довольно долго. И то, что появилась единая система, несомненно, очень большой плюс. Это современное информационное пространство, которое помогает сделать выбор. Но мы видим, что есть и довольно жесткие ограничения. Если раньше целевой договор заключался до поступления, и многие старались оформить два, а то и три договора, чтобы подстраховаться, то теперь все по-другому. Целевой договор можно оформить только в одном вузе на одно направление. Договор заключается после того, как происходит зачисление. И если ты не пройдешь по конкурсу, то дальше - только платное обучение.

Считается, что с новой системой абитуриент сможет сделать более осознанный выбор. Но на основании чего он его сделает? Я не сторонник целевого обучения, но до сих пор у семей была понятная установка: найти тех, кто готов заключать договор, оформить несколько договоров, чтобы гарантировать попадание на целевое обучение. Сейчас есть большой риск не попасть в целевики вовсе. А если дальше нет возможности учиться платно? Это главный риск, который сейчас предъявлен. То есть, с одной стороны, абитуриенту дан удобный инструмент поиска и выбора будущего работодателя, а с другой - он оказывается, мягко говоря, загнан в угол. В 17 лет очень сложно определиться на сто процентов и не иметь возможности поменять траекторию.

Официально

"РГ" обратилась в минобрнауки с просьбой разъяснить, как теперь поступать на целевое.

- Начиная с приемной кампании 2024/25 учебного года работодатели (заказчики целевого обучения) будут размещать на Единой цифровой платформе "Работа в России" свои предложения с подробной информацией об условиях, которые они предлагают, включая сведения о будущем месте работы целевика, должности, условиях оплаты, а также о мерах поддержки во время обучения.

Кроме того, в предложении будет указано, в какой конкретный вуз и на какое направление подготовки должен поступить абитуриент, - сообщили в министерстве.

Откликнуться на предложение смогут как абитуриенты, так и те, кто уже учится в вузах. Чтобы попасть на целевое обучение, нужно будет подать заявление в вуз и одновременно оставить заявку на выбранное предложение на Единой цифровой платформе "Работа в России". В предложении будет указано, сколько специалистов данного профиля нужно заказчику и сколько заявок уже подано на это предложение. Это позволит понять, насколько высок конкурс на место.

После того как абитуриент пройдет по конкурсу и будет зачислен по целевой квоте, заказчик заключит с ним договор. Ранее договор о целевом обучении заключался до поступления.

- Если человек не исполнил свои обязательства, он возмещает заказчику целевого обучения расходы на меры поддержки во время обучения, а также выплачивает государству штраф в сумме расходов федерального бюджета, затраченных на его обучение, - уточнили в минобрнауки. - Если же условия нарушил заказчик, он выплачивает целевику компенсацию в три среднемесячных зарплаты того региона, где выпускник вуза должен был работать по договору. Если целевик обучается или обучался в пределах целевой квоты, то заказчик выплачивает штраф в соответствующий бюджет.

Наибольшее количество целевиков учатся в Москве и Санкт-Петербурге, из нестоличных регионов лидеры - Ростовская область, Свердловская область и Башкортостан.

Кстати

На целевое обучение в вузах на 2024/25 учебный год выделено свыше 145 тысяч мест. Это примерно на 6 процентов больше, чем в 2023 году. Целевыми останутся большинство бюджетных мест по медицинским специальностям. Доля целевых бюджетных мест в аспирантуре по всем научным специальностям составит 35 процентов.

Мария Агранович «Российская газета»

Инфографика «РГ»/Александр Чистов/Мария Набиркина