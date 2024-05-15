«Знание» приглашает ленинградцев стать лекторами

50 победителям основного отбора подарят по 250 тысяч рублей на продвижение своего просветительского контента, а лучшим школьникам — путевки в лагерь «Артек». Подать заявку могут жители Ленинградской области в возрасте от 14 лет на сайте проекта с 24 апреля до 30 июня (школьники — до 3 июня). Основной отбор начнется с обучающего курса по публичным выступлениям. Выпускникам курса предстоит до 5 июля загрузить видеовизитку и рекомендательное письмо от органов государственной власти, общественных объединений, образовательных организаций, представителей научного сообщества или бизнеса.

С августа по ноябрь пройдет региональный этап: конкурсантам предстоит организовать собственные лекции при поддержке филиалов Общества «Знание». На выбор доступны 14 тематик лекций, одна из них — «семейные ценности» — приурочена к Году семьи в России. Решение о допуске в финал примет Экспертный совет. Конкурсанты выступят перед ним в онлайн-формате с ноября по декабрь.

Отбор в номинации «Школьники» завершится в июле: конкурсантов ждут обучение публичным выступлениям, подготовка презентационных материалов и собеседование с экспертами. 175 финалистов отправятся в профильную смену Знание.Лектор в МДЦ «Артек» с 25 сентября по 16 октября. 50 победителям основного отбора подарят по 250 тысяч рублей на продвижение своего просветительского контента.

Школьники могут подать заявку на конкурс по ссылке: https://lektorshkola.znanierussia.ru Регистрация для взрослых участников: https://lektor.znanierussia.ru/

Проект Знание.Лектор — 2024 является продолжением Всероссийского конкурса «Лига Лекторов», который за три сезона охватил все регионы России. Это флагманский проект Российского общества «Знание», который реализуется с 2021 года. Со старта проекта его участниками стали более 21 000 человек.

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