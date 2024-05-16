Молодёжное лето: интересно и с пользой

Как рассказала и.о. председателя гатчинского комитета образования Марина Шутова, летом в Гатчине и районе будет работать 39 лагерей дневного пребывания, в том числе четыре спортивных, шесть – в форме площадки (пять часов в день). Смена во всех лагерях длится 21 день. Начнут работать школьные лагеря с 27 мая и закончат 30 июня.

Планируется, что этим летом в гатчинских детских лагерях отдохнут 3419 человек, в том числе 540 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 65 детей участников СВО. В лагере «Лесная сказка» в Тайцах летом будут отдыхать 888 человек, включая восемь детей-инвалидов с сопровождающими и 250 детей из семей в непростой жизненной ситуации.

На базе Районного центра детского творчества летом будет организован особый отряд для детей-инвалидов с интеллектуальными нарушениями и нарушениями аутистического спектра.

Отдых – это перемена занятий

Председатель комитета по физкультуре, спорту и молодежной политике Гатчинского района Сергей Пименов рассказал о летнем трудоустройстве подростков в трудовые бригады.

В этом году планируется трудоустроить детей во всех 17 поселениях Гатчинского района – 906 человек, из них в летний период – 790 человек. Ребята работают на благоустройстве территорий, убирают улицы и дворы от мелкого мусора, ухаживают за растениями на клумбах, выполняют другую посильную работу, помогают в уборке на различных муниципальных объектах.

Несовершеннолетние работают по 2 или по 4 часа в день. Зарплата подростка в этом году составит не менее МРОТ – 20125 рублей. По вопросам трудоустройства необходимо обращаться в администрации городских и сельских поселений, в Гатчине – во Дворец молодежи, в Коммунаре – в Управление культуры и спорта. Необходимый пакет документов для трудоустройства: паспорт, ИНН, СНИЛС. Кроме того, у подростка обязательно должна быть подтвержденная учетная запись на «Госуслугах» и карточка МИР любого банка.

Уже несколько лет в Гатчинском районе работает Губернаторский молодежный трудовой отряд. В этом году он примет подростков в 4-х поселениях: в Гатчине – 90 человек, в Коммунаре – 23 человека, и по 10 человек в Сусанино и в Дружной Горке. Для этих подростков из трудовых бригад дополнительно организуется горячее питание, они обеспечиваются единой формой одежды, досуговыми мероприятиями, экскурсионными поездками.

В июне традиционно пройдет Спартакиада трудовых бригад, а в июле – фестиваль дворовых игр «Игропикник».

Спорт и отдых

Летом детей и молодежь Гатчинского района ждет насыщенная спортивно-досуговая

программа.

1 июня в честь Дня защиты детей состоится долгожданное событие для жителей Гатчины – после реконструкции торжественно откроется стадион «Спартак». Будет большой спортивный праздник с «Веселыми стартами», выступлениями творческих коллективов и различными интерактивными площадками.

3 июня стартует Спартакиада летних оздоровительных лагерей. В программе – соревнования по футболу, пляжному волейболу, кросс, нормативы ГТО, прыжки через скакалку. Участвовать будут ребята с 1 по 7 классы.

12 июня на территории вертолетной площадки пройдет Семейный пикник и фестиваль бега. Это соревнования по кроссу в личных и командных дисциплинах для всех, кто старше трех лет. Могут принимать участие и профес-

сионалы, и любители, взрослые и дети и даже семьи. А для досуга после забега будут работать площадки по декоративно-прикладному творчеству, интерактивные площадки и тематические мастер-классы.

В ночь на 22 июня в Гатчине в рамках Международной акции «Огненные картины войны» на площади у стелы «Город воинской славы» будет создана картина из нескольких тысяч мемориальных свечей, отражающая вклад города в Великую Победу. На воинском мемориале на ул. Солодухина будет организована акция «Свеча памяти», в которой примут участие волонтеры Гатчинского дворца молодежи и общественное движение «Гатчинские пробежки».

30 июня в Гатчине пройдет традиционный праздник, посвященный Дню Российской молодежи – с концертной программой, интерактивными и анимационными площадками, выставкой находок поисковых отрядов района, площадкой по приему нормативов ГТО и т.д.

Спартакиада микрорайонов г. Гатчины в рамках проекта «Дворовый спорт» будет проходить в июле-августе. Спартакиада предполагает проведение тренировок трижды в неделю по трем видам спорта в различных районах города: в Мариенбурге, на Въезде, на ул. Чехова, на Володарского, д. 34, у лицея № 3, на ул. Красных Военлетов, д. 4. Каждый цикл тренировок будет завершаться соревнованиями между микрорайонами Гатчины. Приглашаются ребята от 8 лет и старше.

С прошлого года на хоккейной площадке около бассейна «Волна» установлены уличные баскетбольные стойки. Все желающие могут играть в баскетбол на площадке ежедневно с 9:00 до 21:00.

Все лето в рамках проекта «Дружинушка» волонтеры Гатчинского дворца молодежи будут проводить игровую программу для детей, которые летом остаются в Гатчине. Это многолетний волонтерский проект ГДМ, востребованный жителями города. Летом по вторникам и четвергам волонтеры Дворца молодежи будут приходить и играть с юными гатчинцами во дворах. Запланировано 27 площадок.

- Если вы хотите, чтобы «Дружинушка» пришла именно в ваш двор, мы ждем от вас заявку, – сказал Сергей Пименов. – Обращение можно подать через нашу группу в «ВКонтакте», письмом от ответственного представителя двора, можно позвонить по телефону. Обязательное условие: участие в программе детей - 10-15 человек. Также в прошлом году мы возродили дискотеки для подростков, и летом раз в месяц мы приглашаем ребят на дискотеки в ГДМ.

Каждую среду летом в Гатчинском дворце молодежи будут проходить «Кино-среды в ГДМ» – просмотр фильмов с последующим обсуждением. К просмотру предлагаются лучшие образцы советской и российской киноклассики.

В последнее воскресенье лета – 25 августа – по традиции будет проведен молодежный фестиваль «ГДМ на драйве». Фестиваль проходит в формате open-air с вечерним костром с песнями под гитару и уже полюбился молодежи Гатчины.

Также в этом году в конце августа планируется большой семейный фестиваль на улице, где будут работать площадки по декоративно-прикладному творчеству, выступления творческих коллективов, интерактивные площадки, тематические мастер-классы. Семейный фестиваль – это отличный повод провести выходной вместе с семьей на свежем воздухе.

И традиционно окончание лета ознаменуется полюбившимися многим детскими соревнованиями «Воспитаем олимпийцев»: состязаться в беге на стадионе будут дети от полутора до 12 лет. В рамках этих соревнований пройдет 9-я ярмарка спортивных организаций и учреждений города Гатчины и Гатчинского района. В этом году мероприятие пройдет 1 сентября.

- Мы надеемся, что нам удастся осуществить все летние планы и помочь провести детям и молодежи Гатчинского района лето с пользой, активно и интересно, – отметил Сергей Пименов.

Екатерина Дзюба