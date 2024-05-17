Чтобы помнили: «Военная летопись посёлка Сиверский»

Автор посвятил эту книгу двум памятным датам — 80-летию полного снятия блокады Ленинграда и 80-летию освобождения Сиверской земли от немецко-фашистских захватчиков. Она стала продолжением серии изданий Андрея Бурлакова, рассказывающих о военных событиях в населённых пунктах Гатчинского района, о судьбах наших земляков, их подвиге в годы Великой Отечественной войны. Среди уже опубликованных книг — военные летописи Дружной Горки и Вырицы. Трижды переиздан большой труд «Гатчинский край в годы немецко-фашистской оккупации. 1941-1944», отмеченный правительством Ленинградской области, военно-патриотическим сообществом, литературной премией имени маршала СССР К.А. Мерецкова.

7 месяцев и 32 года

Как рассказал Андрей Бурлаков, непосредственная работа над новой книгой началась в сентябре 2023 года и продолжалась 7 месяцев, однако материалы по Сиверской он начал собирать еще в далеком 1992 году, когда работал в общественном музее в Суйде.

- Я узнал, что в Сиверской на улице Красной открылась новая школа-интернат, и мы поехали туда с Аркадием Львовичем Кацем, фотокорреспондентом газеты «Гатчинская правда», - вспоминает Андрей Вячеславович. - Я предложил директору сделать в школе музейную экспозицию, а в итоге получился настоящий краеведческий музей - кстати, первый в Сиверской. Так, в процессе поисков экспонатов и документов для музея я впервые прикоснулся к военной истории этого поселка.

Более 30 лет Андрей Бурлаков собирал материалы — документы, фотографии, воспоминания, фронтовые дневники и письма свидетелей тех лет - старожилов, участников войны и партизанского движения, узников фашистских концлагерей, людей, угнанных в Германию и сумевших вернуться. Работал в архивах и библиотеках, общался с настоящими подвижниками, занимавшимися военно-патриотической деятельностью на гатчинской земле.

Поселок Сиверский, который всегда считался местом для загородного отдыха, особенно пострадал в годы войны.

- Люди, пережившие все эти ужасы, долго не могли говорить о войне, многие сразу замыкались, когда о ней заходила речь, - рассказывает Андрей Вячеславович. - Печальная память о ней была еще свежа, и даже если очевидцы и соглашались рассказывать, то просили не публиковать. Материалы понемногу собирались. Уже в конце 1990-х я понял, что нужно срочно записывать воспоминания очевидцев и участников войны, потому что люди уходят... В те годы еще живы были участники войны, приезжали те, кто освобождал Сиверскую. В процессе общения с этими людьми открывались совершенно уникальные факты. Так, например, в те годы я познакомился с последним участником подпольной группы в Сиверской, который буквально по полочкам разложил для меня ее деятельность в годы войны. Целая большая глава в книге посвящена подполью. В Сиверской была очень мощная группа сопротивления, молодежная подпольная организация. Конспирация была невероятной, и все же предатель нашелся: почти все были расстреляны, кто-то попал в концлагерь. Только спустя годы правда о сиверских подпольщиках начала понемногу раскрываться.

В книге о Сиверской есть целая подборка установленных, часто малоизвестных фактов злодеяний немецких оккупантов. Так, например, мало кто знает трагическую историю пожилых обитателей дома инвалидов, которых немцы расстреляли и сбросили в колодец. А ведь до сих пор живы люди, которые помнят об этом...

Люди и судьбы

В книге очень много имён. Разные люди, разные судьбы у всех... Несмотря на обрывочные воспоминания, автору удалось восстановить картину жизни многих семей во время войны.

Так, например, особое место в книге заняла история хорошо известной в Сиверской семьи Подшиваловых. Андрей Бурлаков продолжает общаться с Татьяной Конюковой (урожденной Подшиваловой) - старейшей жительницей посёлка Сиверский. Татьяна Александровна родилась в поселке Сиверский в 1936 году. Перед войной её мать работала секретарём местного поселкового совета, отец был директором дома отдыха работников пожарной охраны города Ленинграда. Сохранился и частично опубликован в книге дневник отца Т.А. Конюковой, который он вёл в предвоенные годы и в период немецкой оккупации.

«Военная летопись поселка Сиверский» подробно, почти день за днём описывает всё, что происходило на этой земле, начиная с довоенного времени и заканчивая событиями, связанными с восстановлением посёлка.

Собственно военная летопись начинается с 22 июня 1941 года. Об этом дне сохранилось много воспоминаний, которые Андрей Вячеславович бережно поместил в свою книгу. Здесь можно найти и поименный список первого военного призыва, и рассказы очевидцев о первых обстрелах поселка, эвакуации детей, начале оккупации, жизни «под немцами», и, конечно, историю освобождения Сиверской в январе 1944 года и её дальнейшего восстановления после войны.

Андрей Бурлаков рассказывает о героях, освобождавших Сиверскую, о погибших и выживших, об открытии братских могил, о первых перезахоронениях и памятных знаках. В процессе исследования ему удалось выяснить, что многие известные прежде сведения о наших бойцах ошибочны, включая место или дату захоронения, и ему пришлось уточнять информацию буквально по каждой персоне. Так, например, путаница с захоронениями возникла с двумя деревнями под одним названием Изора, находящимися в разных местах — в Гатчинском районе и под Новгородом.

В дальнейших планах Андрея Бурлакова — военная летопись его родной Суйды.

- Материалов очень много, потому что я начал изучать историю Суйды еще в юном возрасте, - говорит Андрей Вячеславович. - Еще есть подборка материалов про юных героев Великой Отечественной войны — очень много интересных биографий, фотографий. Также я сейчас собираю информацию о жертвах немецкой оккупации, расспрашиваю людей, узнаю новые имена и даты, пытаюсь найти какие-то подтверждения. Мне везет на общение с интересными людьми, которые много помнят и много знают.

«Мы начинаем забывать нашу историю»

Андрей Бурлаков отмечает особенную важность темы войны как для себя лично, так и для всего нашего общества в целом.

- Вся моя биография, история моих предков связаны с войной, - говорит он. - Мой дед по линии матери воевал, другой дед работал на военном заводе всю войну. Некоторые мои предки пережили оккупацию здесь, под Гатчиной. Я был буквально пропитан их рассказами и начал исследовать эту тему очень давно. Но главное — я понимаю, что память уходит, к сожалению. Ушли люди, и многое ушло с ними. Мы начинаем забывать нашу историю, и для меня очень важно эту тему поднимать снова и снова, чтобы вернуть эту память. Я считаю, что знание нашей военной истории очень важно для воспитания молодежи, которая должна учиться на примерах, должна знать, что у нас всегда были такие люди, которые шли защищать Родину в трудный для нее момент. Сколько было и есть таких потрясающих историй, судеб, и наши дни — не исключение в этом смысле. Нынешние военные события для меня тоже очень важны, потому что мой друг ушел туда. Я уже начал собирать материалы о ребятах, ушедших на СВО. Жаль, что такие молодые люди гибнут – это ведь лучшие из лучших, наш генофонд... Для меня все они — герои, потому что война есть война, и они знали, на что идут... Об этих людях обязательно надо писать, рассказывать.

Как говорит Андрей Бурлаков, главная его цель — помнить об этом, рассказывать о подвигах наших героев, сохранять память о них, давать примеры подлинного патриотизма, то есть, работать на будущее.

- Я вижу, что моими книгами действительно пользуются в школах, - отмечает он. – Это очень важно, потому что где еще учителям и детям взять такую подробную информацию об этом. Считаю, что моя книга «Гатчинский край в годы немецко-фашистских оккупации» попала в цель. Меня часто приглашают поездить с детьми по местам боевой славы, и они иногда меня спрашивают, где я воевал сам. Я говорю им: ребята, я не мог воевать на фронте, потому что я слишком молодой. Они - мне: как же, вы ведь так хорошо знаете эту тему, как будто были в окопах под Гатчиной... Значит, я попал в цель, значит, я так рассказал, что они поверили, будто я очевидец всего этого... С другой стороны, это большое упущение, что дети потеряли сейчас временные рамки, запутались в датах и событиях...

- Чем дальше от войны, тем сложнее удержать правду, тем сильнее она искажается, - уверен Андрей Вячеславович. - Для меня люди, пережившие войну — святые: и те, кто пережил блокаду, и кто оказался под пятой врага, но сохранил свои семьи, своих детей... Это тоже огромнейший подвиг, и я всегда этих людей защищал и буду защищать. Мечтаю создать в Гатчине музей боевой славы, где была бы собрана вся военная история гатчинской земли.

Книга «Военная летопись поселка Сиверский и его окрестностей» издана благодаря финансовой поддержке главы администрации Сиверского городского поселения Дмитрия Румянцева, совета депутатов Сиверского поселения и депутата Законодательного собрания Ленинградской области Людмилы Тептиной.

Юлия Лысанюк