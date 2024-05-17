Ленобласть — с заботой о ленинградских семьях

«Ленобласть научилась перестраивать меры социальной поддержки, исходя из потребностей ленинградских семей и изменений ситуации. Все поправки — в пользу семей с детьми», — прокомментировал губернатор Ленинградской области.

В 2024 году комитет социальной защиты населения усовершенствовал систему социальной поддержки жителей Ленобласти, особое внимание в Год семьи уделяется помощи ленинградским родителям.

Так, в регионе на 4,6% индексированы выплаты по мерам соцподдержки, на 9% — по мерам, связанным с оплатой ЖКУ, отменен критерий нуждаемости при предоставлении транспортного средства для многодетных семей, где 6 и более детей, продлен срок предоставления земельного капитала для многодетных семей на 1 год, увеличен размер ежемесячной выплаты на содержание детей опекунам и приемным семьям, а также открыт семейный МФЦ в Тихвине.

Кроме того, сейчас в Ленобласти идет работа над введением регионального маткапитала при рождении 1-го и 2-го ребенка, введением ежемесячной выплаты на 2-го ребенка от 1,5 до 3 лет в размере 50% прожиточного минимума, расширением возможностей земельного капитала, открытием семейных МФЦ в Сланцах, Выборге и Отрадном.

Также комитет готовит муниципальный стандарт поддержки семей с детьми в Ленобласти по 7 компонентам: земля и инфраструктура, детские сады и школы, спортивные и детские площадки, адресная помощь, досуг, поощрение за воспитание, ценности и традиции.

Ленобласть неравнодушна к просьбам самих многодетных семей, среди них — сертификат, уменьшающий стоимость путевки в детский лагерь, увеличение мощности предоставляемого многодетным семьям авто до 250 лошадиных сил, целевые выплаты на лекарства для многодетных, как дополнительная социальная выплата и усиление контроля за муниципалитетами: особенно за их работой по выдаче семьям участков, обеспеченных инженерными коммуникациями.





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