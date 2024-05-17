Волонтёры Народного фронта из Ленинградской области завершили двухнедельную гуманитарную миссию в ДНР и ЛНР

Для гуманитарной помощи новым регионам выезжала группа из 13 человек. Вместе с волонтерами Молодёжки Народного фронта работали студенты из Ленинградской области и Санкт-Петербурга, а также сотрудник АО «НПП «Сигнал» концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех».

К работе волонтеры основательно готовились: изучили алгоритм действий в условиях ЧС, прошли восьмичасовой курс по тактической медицине, кто-то укрепил уже существующие навыки, а кто-то научился плести маскировочные сети.

Работа была организована таким образом, чтобы волонтеры смогли не только помочь жителям новых регионов и военнослужащим, но и пообщаться с местным населением, посмотреть, в каких условиях живут люди, что думают о происходящих в стране событиях.

Поэтому, прежде чем приступить к адресной работе с людьми, участники гуманитарной миссии проанализировали обращения жителей и, в первую очередь отправились туда, где их больше всего ждали – в Мариуполь.

Трём семьям пенсионеров волонтеры помогли разобрать завалы после обстрелов и навели порядок на придомовой территории. 85-тилетней пенсионерке Дине Сырцовой понадобилась помощь с расчисткой участка от строительного мусора. На придомовом участке Николая Сузиновича активисты убрали сухостой и заросшую траву. Нине Вакуновой, которая одна содержит мужа-инвалида, ветерана Афганистана, участники миссии помогли расчистить завалы, спилить деревья, выкосить траву и навести порядок в теплице. Команда вынесла 3 тонны строительного мусора и 7 кубов древесины.

«Столько дел сделали ребята за весь день! Такие работящие! Я бы сама никогда это не осилила – здоровье уже не позволяет. Даже настроение улучшается, когда знаешь, что ты не один и что люди готовы прийти на помощь! Сейчас всё у нас есть, мы строимся заново, осталось только жить и радоваться. Такая молодежь у нас хорошая! Спасибо за помощь!», - поблагодарила жительница Мариуполя Нина Вакунова.

Поездка в ДНР участникам гуманитарной миссии запомнится надолго. Прежде всего – интересными встречами и знакомствами.

В Донецке добровольцы смогли пообщаться с руководителем Народного фронта Михаилом Кузнецовым и Молодёжного крыла общественного движения – Владимиром Тараненко, а также с известным журналистом и блогером Юрием Подолякой.

Посетили активисты и памятные места Донбасса: Аллею Героев в парке Ленинского Комсомола, места гибели и захоронения первого главы ДНР Александра Захарченко, а еще возложили цветы к могилам волонтеров, которые погибли, помогая Родине. Многие из них тоже были студентами и строили планы на будущее.

Побывали ребята и на могилах военнослужащих, а также увидели мемориальный комплекс Саур-Могила.

Как признаются сами активисты, очень полезной для них оказалась встреча с военнослужащими батальона «Пятнашка». Рассказы действующих бойцов СВО и уникальные знания, которые они передали волонтерам, помогли получить ответы на давно волнующие вопросы. Один участник гуммиссии решил отправиться в зону СВО на контрактной основе.

«Могу сказать точно: с Московского вокзала мы уезжали одними людьми, а вернулись – совершенно другими. Посмотрев в глаза детей и стариков, тех, кому нужна помощь и поддержка, увидев Мариуполь, мы сильно изменились. Я понимаю, что там осталась какая-то часть души. У меня давно были мысли подписать контракт и защищать Родину, теперь я принял для себя окончательно решение и поеду в зону СВО», - рассказал активист Молодежного крыла Народного фронта Ленинградской области Николай Фахрутдинов.

В ЛНР очень нужна помощь на гуманитарном складе. Добровольцы собрали здесь 700 продовольственных пакетов и рассортировали 500 килограммов одежды. 2000 пасхальных куличей и продовольственных наборов роздали жителям нескольких населенных пунктов Первомайского района. Работа волонтеров в Луганске проходила совместно с руководителем регионального исполкома Народного фронта Анной Ерёменко.

В Луганской Народной Республике волонтеры провели три дня и, помимо помощи на складе, смогли познакомиться с историей региона. Они побывали в Мемориальном комплексе «Незаживающая рана Донбасса». Здесь о трагических событиях 2014 года участникам миссии рассказала советник главы ЛНР Леонида Пасечника и руководитель общественной организации «Мемориал. Не забудем, не простим!» Анна Сорока.

Много работы было у волонтеров и на складе «Всё для Победы!» в Ростове-на-Дону. За 2 недели добровольцы разгрузили более 15 тонн продуктов и бытовой химии, оказали помощь в подготовке 123 машин для военнослужащих на Самбекских высотах.

Многие участники гуманитарной миссии признаются, что командировка открыла для них новые горизонты и помогла многое осмыслить.

«Некоторые выражают такое мнение, что русских здесь не ждали, что встречали с негативным настроем. И у меня этот вопрос был, когда я сюда ехал. По факту я увидел обратное: как люди нас встречают, как они радуются русской речи, российским номерам на машинах или российскому флагу – когда видят у нас шевроны с триколором. Я всегда чувствовал, что наше дело правое. Но чувствовать – это одно, и совсем другое – знать это от местного населения: и от молодежи, и от того, кому уже по 80-90 лет. Для меня это крайне важно. Я перезагрузился», - поделился активист Молодежного крыла Народного фронта в Ленинградской области Глеб Яковлев.

По словам организаторов, именно идея полной перезагрузки и лежит в основе работы гуманитарной миссии.

«Самое главное, что волонтеры возвращаются наполненные новыми смыслами. Они приедут домой и поделятся историями и новыми для себя выводами. Ведь большую часть времени они общались с жителями новых регионов. И если раньше у некоторых добровольцев была некоторая растерянность в глазах, было ощущение, что они спали, то сейчас очевидно, что они «проснулись». Важно, что не только мы помогли людям и сделали одно общее благое дело. Но и местные жители помогли ребятам многое переосмыслить, наполниться новыми идеями. Уверен, гуммиссия послужит поводом для масштабной работы в регионе, когда наши волонтеры вернутся домой», - отметил руководитель гуманитарной миссии Молодёжного крыла Народного фронта Никита Киосев.

Перед отъездом добровольцы прошли своеобразное посвящение в сообщество гуманитарной миссии Народного фронта – все вместе приготовили на костре праздничный ужин.

Фото организаторов