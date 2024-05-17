Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области получили свыше 4 млрд рублей дохода по пенсионным договорам со СберНПФ

По итогам 2023 года жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области заработали 4,1 млрд рублей инвестиционного дохода по пенсионным договорам со СберНПФ. Из них 3,7 млрд рублей фонд перечислил по договорам об обязательном пенсионном страховании (ОПС), 444 млн ― по негосударственному пенсионному обеспечению. При этом доходность инвестирования средств пенсионных накоплений у СберНПФ оказалась самой высокой на рынке, следует из данных Банка России.

В 2023 году клиенты СберНПФ из Санкт-Петербурга и Ленинградской области получили 10,24% годовых по договорам ОПС. По данным Банка России, фонд оказался лучшим на рынке НПФ по показателю доходности инвестирования средств пенсионных накоплений.

Доходность фонда по индивидуальным пенсионным планам с инвестиционной стратегией «Индивидуальная пенсия» составила 10,97%, со стратегией «Недвижимость» ― 12%. По корпоративным пенсионным программам россияне получили 10,71%. Такие результаты стали возможны благодаря качественному управлению портфелями. Согласно статистике Банка России, СберНПФ стал вторым в отрасли по доходности размещения средств пенсионных резервов.

Александр Зарецкий, генеральный директор СберНПФ:

«По итогам 2023 года мы продемонстрировали лучшие результаты по инвестиционной доходности наших портфелей с 2010 года. Мы продолжим внимательно отслеживать ситуацию на рынках и при необходимости ребалансировать портфели. Наша цель ― максимизировать результат для людей, которые хранят у нас свои пенсионные накопления или формируют с нами сбережения, в том числе по программе долгосрочных сбережений».





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