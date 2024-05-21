«Мариуполь – два года без войны». Новая фотовыставка представлена на портале Президентской библиотеки

Экспозиция, созданная творческим объединением «Послесловие», доступна из любой точки мира на портале Президентской библиотеки и знакомит с фотографиями, сделанными Сергеем Венявским в Мариуполе в период с 2022 по 2024 годы. Она рассказывает о восстановлении и возрождении города силами строительных и подрядных организаций министерств и ведомств Российской Федерации. Фотографии запечатлели реставрацию храмов, реконструкцию и строительство жилых домов, образовательных и культурных учреждений, стратегически важных для города объектов – мостов, дорог и др.

Сергей Константинович Венявский работает в фотожурналистике с 1993 года. Он путешествует по России, предлагая миру взглянуть на происходящее глазами очевидца. В феврале 2022 года Сергей Венявский начал работу в зоне проведения специальной военной операции, проехал все освобождённые территории, от Донецка до Херсона.

С другими работами ростовского фотожурналиста можно познакомиться на портале Президентской библиотеки. Это фотоальбом «Мариуполь. 2022», посвящённый освобождению города в ходе специальной военной операции в мае 2022 года. Фотокнига «Мариуполь. Послесловие…», которая рассказывает о последних днях освобождения завода «Азовсталь», работе спасателей, врачей и волонтёров, возвращении города к мирной жизни.

Выставка фотографий «Крым. Новороссия. Россия», представленная на портале библиотеки, посвящена возрождению мирной жизни на освобождённых территориях. Репортажные фотографии сделаны Сергеем Венявским с 2022 по 2023 годы в городах Запорожской области (Бердянске, Мелитополе, Энергодаре), в Херсонской области (Херсоне и Геническе). В этом же альбоме – фотографии, снятые в Республике Крым – в Севастополе, Симферополе и Бахчисарае.

Работы Сергея Венявского также представлены в коллекциях: «Херсонская область: страницы истории», «Запорожская область: страницы истории», «Крым в открытках», «Российское казачество», «Луганская Народная Республика: страницы истории», «Донецкая Народная Республика: страницы истории».