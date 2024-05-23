Минздрав никому НЕ звонит!

Всем пользователям смартфонов надо запомнить: нельзя переходить по сомнительным ссылкам и вводить свои данные! Нельзя устанавливать никакие приложения по просьбе голосов в трубке! Несоблюдение цифровой безопасности ведет к финансовым потерям.

В Гатчинскую полицию обратилась 74-летняя жительница, которой в течение двух недель названивали мошенники с разных мобильных номеров. Злоумышленники представлялись различными государственными службами, запугивая пенсионерку потерей всех денежных средств, и окончательно ввели в заблуждение. В результате она самостоятельно, выполняя требования преступников, сняла со всех своих счетов деньги и через разные банкоматы перевела на счета мошенников более 2 млн 660 тысяч рублей.

Еще одно новшество от преступного мира: сообщение о том, что сотовая компания активирует новую связь. Не верьте! 52-летней жительнице Гатчины позвонил неизвестный, который представился специалистом сотовой компании «МТС» и завил, что компания активирует новую связь, и для активации программы необходимо перейти по ссылке, которую ей отправили в мессенджере «Телеграм». Женщина перешла по ссылке, ввела свои данные и перезагрузила телефон. После этого из разных банков, чьим клиентом она является, стали приходить сообщения о списании денежных средств: из банка «Санкт-Петербург» – 72 тысячи рублей, из «Альфа-Банка» – 25 тысяч, из «Сбера – 45 тысяч рублей. Все средства были переведены на ее же счет в банке «ВТБ», с которого в дальнейшем 140 тысяч были отправлены на лицевой счет по номеру телефона некой Полине Ивановне Г.

Не верьте, если вам предложат записаться на процедуры от имени …Минздрава. Поверьте, у Министерства здравоохранения РФ хватает других забот.

67-летняя жительница Гатчинского района получила телефонный звонок с незнакомого номера. Звонивший мужчина представился сотрудником Минздрава и предложил помочь записаться на различные медицинские процедуры – для этого необходимо было действовать по его указаниям, что и сделала пенсионерка. Она скачала приложение «Минздрав», несколько раз переходила по ссылкам, где вводила свои данные, а потом обнаружила, что с ее счета в «Почта Банке» переведены денежные средства в сумме 386 тысяч рублей на ее же счет в «Райффайзенбанке», а затем кто-то сделал покупку на сайте «М-Видео» на сумму свыше 200 тысяч рублей, расплатившись деньгами пенсионерки. По факту кражи с банковского счета возбуждено уголовное дело.

15 мая в УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от 57-летнего уроженца Гатчины, работающего в должности заместителя начальника предприятия. Ему позвонил некий «сотрудник финансовых услуг» и сказал, что пришла бандероль, и нужно продиктовать код из СМС. Потом поступило уведомление от финансовых услуг, что аккаунт на их платформе удален. Далее позвонили и сказали, что на имя зам. начальника берутся микрозаймы и необходимо снять все деньги и перевести их на безопасный счет. Собственно, для этого и нужна была вся эта легенда про бандероль и финансовые услуги. В итоге мужчина снял в банке 400 тысяч рублей и, следуя указаниям мошенников, отправил деньги через различные приложения злоумышленникам.

А вы получали президентскую премию? Услышав такой вопрос, немедленно повесьте трубку!

В Коммунарский отдел полиции обратилась 83-летняя женщина, которой позвонил «сотрудник социальной службы» и задал вопрос, получала ли она президентскую премию в размере 10 тысяч рублей, и попросил назвать номер СНИЛС. После того, как пенсионерка сообщила номер, ей позвонил другой мужчина, представился сотрудником следственного управления и заявил, что она стала жертвой мошенников. Неизвестные злоумышленники хотят забрать деньги с ее счета, поэтому ей надо проехать в ближайшее отделение банка и перевести все средства на зарезервированный счет.

Дама пошла в банк на Соборной ул. и сняла со своего счета более полумиллиона. Далее она отправилась в «Мегаполис» на проспекте 25 Октября и через банкомат пополнила чужую карту на 517 тысяч рублей. Вернувшись домой, поняла, что ее обманули мошенники.

Законопослушных жителей по-прежнему пугают пособничеством террористам. Угроза очень действенная – будьте начеку и не верьте страшилкам.

74-летней жительнице Коммунара позвонил липовый сотрудник ФСБ, который напугал, что с ее банковских счетов переводят деньги террористическим организациям, и чтобы защитить свои средства, надо перевести все деньги на специально зарезервированный счет. Пенсионерка отправилась в Пушкин, сняла со своих счетов деньги – более миллиона, потом по указанию звонившего купила смартфон, на который были дистанционно установлены различные приложения. Далее в отделении банка она пополнила счет, указанный в телефоне, после чего все приложения с нового мобильника пропали. Ущерб составил 1 млн 36 тысяч рублей.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.

Андрей Соколов

Фото freepick.com