Связь поколений

Участниками конкурса в этом году стали 24 школы из разных уголков Ленобласти. В ходе заочного этапа жюри изучило презентации и официальные документы музеев, на очном педагоги защищали свои проекты перед конкурсной комиссией. Самый ответственный и волнительный этап – выездной, когда эксперты посещали школы и на месте оценивали работу экспозиций. Перед ними выступали не руководители экспозиций, а сами дети – главный актив каждого музея. Для лучших из лучших комитет общего и профессионального образования Ленинградской области подготовил гранты в размере 150 000 рублей.

В число лучших вошел историко-краеведческий музей Каменногорского центра образования. Его сильная сторона – глубокое погружение в культуру коренных малочисленных народов региона – таких как водь, вепсы и ижора.

– Наш музей состоит из пяти экспозиций: природа Ленинградской области, культура и быт народов области, боевая слава, история школы и история предприятий. Один из главных экспонатов — это финно-угорский костюм, — рассказывает Юлия Гусева, заведующая школьным музеем Каменногорского центра образования. – Кстати, мы недавно выяснили, что в нашем городе был найден интересный артефакт – рыболовная сеть, датируемая 9 веком. Сейчас она хранится в Национальном музее в Хельсинки. Таких древностей у нас, конечно, нет, но богатая история края позволяет надеяться на новые экспонаты и открытия.

Жюри присудило ребятам из Каменногорска победу в номинации «Лучший этнографо-краеведческий музей». По словам Юлии Гусевой, грант школа потратит на оснащение нового зала, посвящённого специальной военной операции.

В номинации «Музей образовательной организации» первое место завоевал историко-краеведческий музей Лаголовской общеобразовательной школы. Команда проекта смогла в деталях отразить жизнь родной деревни в разные исторические периоды. Победа позволит школе приобрести мощный компьютер для каталогизации музейного фонда и документооборота.

– В интерактивной зоне «Старина: была на Руси деревенька… » вы увидите распространённые элементы быта крестьян. А в зале «Страна Пионерия» мы рассказываем о молодёжных и детских организациях Советского союза. Наши ребята знакомятся с жизнью своих сверстников из прошлого – пионеров, октябрят, комсомольцев, – делится Ольга Пятунина, руководитель музея.

Организаторов смотра-конкурса не удивляет успех школьных коллективов из небольших посёлков и деревень. Ещё один яркий пример – музей «Родные просторы» Пустомержской общеобразовательной школы Кингисеппского района, триумфатор номинации «Комплексно-краеведческие музеи». Здесь собрана информация о Лужском оборонительном рубеже, который стал первой линией обороны на подступах к Ленинграду. Центральное место в экспозиции занимает история Героя Советского Союза Плешева Ивана Николаевича.

– Мы познакомились с новгородской гимназией, в которой хранятся личные вещи Ивана Плешева. Он родился на нашей Пустомержской земле, а свой путь завершил в Великом Новгороде. Десять лет длится наш совместный проект с учениками новгородской гимназии «Живая нить времён». Мы посещаем мемориальные места, связанные с именем героя, встречаем друг друга, как дорогих гостей, и говорим о главном, – делится интересным опытом Татьяна Филиппова, учитель географии, руководитель школьного историко-краеведческого музея «Родные просторы».

В музее часто проводятся мастер-классы, встречи с краеведами и ветеранами Великой Отечественной войны.

– Я и мечтать не могла о такой победе. Теперь будем думать, на что потратить грант. Музейное оборудование – это сложная система: и настенная, и настольная, и специальные стеллажи. Надо посоветоваться с коллегами, чтобы это служило и музею, и народу, и родине, – с улыбкой сказала Татьяна.

Один из старейших участников конкурса – школьный музей боевой славы Пудостьской школы Гатчинского района, победивший в номинации «Военно-патриотические музеи». Музей открыл свои двери в далеком 1983 году, а в 2010 был реконструирован. Его главная экспозиция посвящена генерал-майору Василию Казимировичу Зайончковскому – человеку, который во главе 291-й стрелковой дивизии освобождал Пудостьскую землю от немецко-фашистских захватчиков. В наши дни здесь проходят патриотические акции, к которым регулярно присоединяются активисты движения «Юнармия».

– Музей у нас небольшой, нужно развивать пространство. Хотелось бы сделать лекционный зал, установить интерактивную панель, потому что мы сейчас переносим многие материалы в электронный вид, а также планируем устраивать показы патриотических фильмов, – рассказала Ирина Щекотова, заместитель директора по воспитательной работе, руководитель музея боевой славы Пудостьской школы.

Изучив такие разные и по-своему уникальные музеи школ нашей области, понимаешь, что современный школьный музей не должен быть статичной достопримечательностью учреждения. Это настоящий образовательный центр, в котором дети совершают увлекательное путешествие в историю своего поселка и страны.

Александра Родионова

Фото: пресс-служба комитета общего и профессионального образования ЛО