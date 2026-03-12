«Первые старты» фехтовальщиков
В Санкт-Петербурге 2 марта прошел турнир по фехтованию на шпагах «Первые старты», участниками которого стали и гатчинские спортсмены.
Рубрики: Спорт
Гатчину на турнире представляли воспитанники клуба «Фехтуй! Гатчина». Иван Урядников занял 2 место, Владимир Резван – 7 место.
- Наши ребята показали хороший уровень подготовки. Особую роль в этом успехе сыграли наши спортсмены-инструкторы. Для молодых атлетов они стали настоящими старшими товарищами. Поздравляем победителей и тренерскую бригаду с хорошим результатом! Впереди – новые вершины! – сказал тренер клуба Константин Кассин.
