В Рождествено восстановили старинную икону
В мастерской смешанных техник и фотодокументов Международного центра реставрации выполнена реставрация иконы Николая Чудотворца («Никейское Чудо») из собрания Пикалёвского краеведческого музея.
Икона поступила в Международный центр реставрации в неудовлетворительном состоянии сохранности: связь основы с грунтом была нарушена, вследствие наличия плотного слоя копоти и жиро пылевых загрязнений авторская живопись практически не читалась. Это существенно затрудняло визуальное восприятие изображения и атрибуцию иконы.
Перед началом реставрационных работ были проведены предварительные исследования, на основании результатов которых был составлен план реставрационных мероприятий.
Художником-реставратором Маргаритой Рогалёвой было выполнено укрепление грунта и красочного слоя, а также, по возможности, произведена укладка сседаний. Затем последовательно и кропотливо в течение нескольких месяцев велась работа по удалению загрязнений и раскрытию авторской живописи. В местах утрат грунта и красочного слоя был подведён реставрационный грунт. Проведена консервация деревянной основы.
Заключительным этапом реставрации стало тонирование в технике пуантель.
В результате проведённого комплекса реставрационных мероприятий была раскрыта яркая авторская живопись, а также выявлена тонкая надпись: «образ стаго Николаа Мирликийского Чудотворца». Появилась возможность выполнить атрибуцию, уточнить датировку и сюжет иконы. По мнению специалистов, икона может быть отнесена к началу XIX века.
Фото Международного центра реставрации