В Рождествено восстановили старинную икону

Икона поступила в Международный центр реставрации в неудовлетворительном состоянии сохранности: связь основы с грунтом была нарушена, вследствие наличия плотного слоя копоти и жиро пылевых загрязнений авторская живопись практически не читалась. Это существенно затрудняло визуальное восприятие изображения и атрибуцию иконы.

Перед началом реставрационных работ были проведены предварительные исследования, на основании результатов которых был составлен план реставрационных мероприятий.

Художником-реставратором Маргаритой Рогалёвой было выполнено укрепление грунта и красочного слоя, а также, по возможности, произведена укладка сседаний. Затем последовательно и кропотливо в течение нескольких месяцев велась работа по удалению загрязнений и раскрытию авторской живописи. В местах утрат грунта и красочного слоя был подведён реставрационный грунт. Проведена консервация деревянной основы.

Заключительным этапом реставрации стало тонирование в технике пуантель.

В результате проведённого комплекса реставрационных мероприятий была раскрыта яркая авторская живопись, а также выявлена тонкая надпись: «образ стаго Николаа Мирликийского Чудотворца». Появилась возможность выполнить атрибуцию, уточнить датировку и сюжет иконы. По мнению специалистов, икона может быть отнесена к началу XIX века.

Фото Международного центра реставрации