Всё больше жителей Северо-Запада пользуются безналичной оплатой ЖКУ

В топ регионов по безналичной оплате вошли Калининградская (93,1%), Архангельская (90,8%) и Псковская области (90,2%). В Санкт-Петербурге преимущества безналичной оплаты за минувшие полгода успели оценить 87% жителей.

Оплачивать коммунальные услуги в мобильном приложении СберБанк Онлайн стало еще удобнее в разделе «Дом». Достаточно добавить адрес недвижимости, а сервис будет автоматически находить коммунальные платежи без дополнительных усилий со стороны пользователя.

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка:

«В разделе «Дом» приложения СберБанк Онлайн можно сразу увидеть задолженности, передать показания счетчиков и оплатить счета без поиска квитанций. Автоматизация бытовых сценариев и бумажной волокиты — это пример реальной пользы цифровых технологий. Сбер может быть помощником не только в мире финансов, но и в повседневных вопросах».

Также в СберБанк Онлайн можно подключить сервис «Автоплатёж». Пользоваться сервисом просто: ежемесячно банк при получении счёта от управляющей компании направляет пользователю уведомление с суммой платежа, а пользователь в любое время может отменить платеж — достаточно отправить код отмены в ответ на полученное сообщение. Если же клиент согласен, списание происходит на следующий день.

Фото freepik.com