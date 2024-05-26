Ламповские старообрядцы: нелёгкий путь сохранения веры

В стародавние времена

Отвергнувшие предпринятые московским патриархом Никоном и царём Алексеем Михайловичем церковные реформы 1650-х годов раскольники бежали «на Копорщину» – на земли Водской пятины Великого Новгорода, захваченные в начале ХVII века шведами. В 1686 году жившие здесь «староверцы» упоминаются в переписке шведского короля с генерал-губернатором Ингерманландии.

Историк старообрядчества, писатель Иван Филиппов (1655–1744 гг.) в своих трудах рассказывал об одном из проповедников раскольничьей веры в конце ХVII века Симоне Иовлеве, сыне священника, который уехал из Новгорода за границу, в Копорский уезд, и создал там общину, где проводил церковные службы, вероятно, мирским чином. Живя вместе с другими беглецами под шведами, он «беседоваша с их властьми и бискупами о вере…, – сообщается в старинном писании, – оброки платяху, а о вере их не истязаху; а их земли, мызы пахаху и торговаху всяк на себя». Эта община просуществовала до окончания Северной войны и распалась из-за внутренних разногласий.

Вскоре после освобождения этих мест от шведских захватчиков Петр Великий переселил на земли Копорского уезда множество крестьянских семей из внутренних губерний, нарушивших патриархальный уклад жизни православных представителей непокорившейся Руси. Симон Иовлев, наблюдая «всякое бесчиние», удалился в раскольничью Выговскую пустынь, расположенную в Олонецком уезде. После этого духовным наставником староверов стал новгородец Константин Фёдоров, но тоже ненадолго. Уличённый в неисправном житии своём, он женился и отправился в Санкт-Петербург, где совершил донос «с прибавками сказа клеветы» на беспоповцев из деревень Сосницы и Чёрная Копорского уезда (ныне – территория Волосовского района Ленинградской области). После обращения Фёдорова в православие Синод отправил его протопопом в город Ямбург, где он «всяким коварством и лукавством… преклонял к Никоновым новинам».

Как сын Петра I укреплял веру

С конца ХVII века несколько старообрядческих селений существовало в верховье реки Оредеж. Можно сказать, что одним из покровителей приверженцев «запретной» веры стал владелец Куровицкой мызы под Сиверской царевич Алексей Петрович, получивший бывшие ингерманландские земли в дар от своего отца. И, видимо, неслучайно соседний помещик, владелец усадьбы «Батово», поэт-декабрист Кондратий Рылеев сюжетной конвой своего литературного произведения «Царевич Алексей в Рождествене» (1821-1823 гг.) избрал беседу покровителя староверов с чернецом. Особенно много раскольников проживало в главной вотчинной деревне сына Петра Великого – Грязной, ставшей в 1713 году, после строительства здесь церкви Рождества Пресвятой Богородицы, селом Рождествено.

Известно, что в 1720 году Правительствующий Сенат с целью сыскных мер не бывавших на исповеди приходских крестьян и взымания с них штрафов командировал в Копорский уезд поручика Петра Зиновьева, которому удалось за несколько лет собрать 2,5 тысячи рублей «штрафных» денег и «привести» к православию 428 человек. Из его отчетов начальству видно, что «сосредоточением раскола» в тот период была деревня Заречье (ныне – утраченная деревня Большое Заречье в Волосовском районе), расположенная на реке Оредеж. Она принадлежала светлейшему князю Д.А. Меньшикову. Другим селением с такой же репутацией являлось село Рождествено, в то время принадлежавшее царице Прасковье Федоровне (вдова старшего брата Петра I – Ивана Алексеевича).

По преданию старожилов деревни Лампово, при Петре Великом здесь появилось несколько дворов переселенцев-старообрядцев, выходцев из Поморья. Из документальных источников удалось установить, что на месте деревни в шведский период находилась деревня с названием Пустошь, рядом с которой стояла небольшая лютеранская церковь-капелла, приписанная к приходу Кобринской кирхи. В одном из шведских документов 1678 года упоминается селение с двойным названием: Pustossofwa eller (или) Lampola.

В начале ХVIII века в числе других селений и пустошей эта деревня была пожалована государем своему сыну царевичу Алексею Петровичу. Первоначально в различных источниках название деревни постоянно искажалось. Так, на карте Ижорской земли, составленной в 1705 году Андрианом Шхонебеком, рядом с деревней Пустосова обозначено селение Лампола. На карте Ингерманландии, выполненной в 1727 году И.К. Кирилловым, обозначена деревня Лямболово. В одном из распоряжений царевича Алексея Петровича, адресованном управляющему Куровицкой мызы Никите Козлову в 1715 году, сообщается: «о смолении ржи в ситную муку и о посылке оной до пивовара из деревни Лампово в Санкт-Петербург». В метрических и других документах ХVIII века упоминается деревня с названием Ламполь (1737 г.), Ламполова (1746 г.), Ламбово (1749 г.), Лампова (1765 г.), входившая в приход Рождественской церкви, затем – Орлинской.

С середины ХVIII века Лампово – дворцовая деревня Рождественской волости. В 1765 году это было уже довольно большое селение, состоящие из 32-х дворов, а самому старому его жителю Ивану Афанасьеву шёл 96-й год.

Дворцовая деревня Лампово

В 1776 году в Книге генерального межевания Орлинской мызы, принадлежавшей барону И.Ю. Фредериксу, упоминается деревня Ламбова Рождественской волости, расположенная на берегу ручья Черного, входившая в состав Ведомства главной дворцовой канцелярии.

На страницах метрических и исповедальных книг церкви Преображения Господня в селе Орлино часто встречаются имена местных крестьян-староверов. В исповедальных книгах их как правило записывали наравне с обычными православными прихожанами с указанием их духовного различия. Например, в «Исповедальной росписи» Орлинской церкви за 1833 год упоминаются крестьяне и члены их семейств, состоящие «в расколе»: Сергей Прохоров, Ермолай Понкратьев, Деонисий Михайлов и другие. Родословные некоторых староверческих семей можно проследить на протяжении двух-трёх столетий. Так, например, крестьянский род Прохора Герасимова ведёт свою историю еще с первой половины ХVIII века. В семье Прохора Герасимова воспитывались сыновья Максим (род. в 1738 г.), Марк (род. в 1749 г.), Емельян (род. в 1751 г.) и Сергей (1755-1830 гг.).

Максим Прохоров был женат на Параскеве Алексеевой; у них были сыновья Емельян (род. в 1780 г.) и Яким (род. в 1774 г.). Яким, женатый на Евдокии Тимофеевой, имел многочисленных потомков.

Емельян Прохоров был женат на Агафиии Филипповой; у них были дети: Никита (род. в 1778 г.), Татьяна (род. в 1780 г.), Мартемьян (род. в 1788 г.) и Евдокия (род. в 1797 г.). У Никиты Емельянова, женатого на Пелагее Яковлевой были дети: Иван (род. в 1803 г.), Егор (род. в 1805 г.), Евфимия (род. в 1810 г.), Дмитрий (род. в 1814 г.); у Мартемьяна Емельянова, женатого на Ирине Ивановой, в 1812 году родился сын Фёдор.

Сергей Прохоров был женат на Анне Ефремовой (1765-1840 гг.); у них были дети: Гликерия (род. в 1787 г.), Павел (род. в 1789 г.), Анна (род. в 1792 г.) и Андрей (род. в 1799 г.). Удалось проследить потомков по линии его сына Андрея, женатого на Вассе Филипповой. В метрических документах упоминаются их сыновья Фотий (род. в 1825 г.) и Алексей (род. в 1830 г.).

Еще один старейший ламповский род – семья Понкратьевых. В «Исповедальной росписи» Орлинской церкви за 1800 год «записаны» братья-староверы Понкратьевы – Ермолай, 44-х лет и Федор, 36-и лет, их мать – вдова Елена Иванова, 68-и лет.

Ермолай Понкратьев, женатый на Марии Ивановой, воспитывал детей Марка (1782-1833 гг.), Устина (род. в 1786 г.), Марию (род. в 1791 г.), Пелагею (род. в 1790 г.), Ивана (1799-1833 гг.). Ермолай Понкратьев рано овдовел и умер в 1843 году. Удалось проследить потомков по линии Марка Ермолаева, женатого на Татьяне Ивановой; у них были дети: Михаил (род. в 1806 г.), Анна (род. в 1809 г.), Федор (род. в 1810 г.), Кондратий (род. в 1812 г.), Дмитрий (род. в 1814 г.) и другие.

Федор Понкратьев, женатый на Февронии Никитиной, воспитывал дочерей Наталию (род. в 1792 г.), Евдокию (род. в 1793 г.), Параскеву (род. в 1797 г.) и Домнику (род. в 1802 г.). Запись «Исповедальной росписи» за 1817 год сообщает, что Федор Понкратьев вторым браком был женат на Дарье Филипповой, 39-и лет.

В «Исповедальной росписи» Орлинской церкви за 1864 год упоминается состоящая «в расколе» семья ламповского крестьянина Стахия Никитина, 37-и лет. Его домочадцы: жена Иумания Иванова, 34-х лет, дети: Мария, 11-и лет, Мария (2-я), 8-и лет, Иван, 6-и лет и Евфимия, 4-х лет. В дальнейшем у Стахия Никитина родились сыновья Василий (род. в 1864 г.), и Филипп (род. в 1877 гг.)

Среди раскольников в старину особенно много было ямщиков и представителей других профессий, занимающихся обсуживанием почтовых трактов. В конце ХVIII века они упоминаются среди первых жителей ямщицких слобод Санкт-Петербургской губернии. По сведениям на 1818 год одним из старообрядческих центров в Царскосельском уезде Санкт-Петербургской губернии считалась деревня Даймище, расположенная на реке Оредеж, прихода Рождественской церкви, где их насчитывалось 52 человека.

В Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга мне удалось найти «Дело о раскольниках в Царскосельском уезде», 1833 года. Из него следует, что на территории уезда проживало тогда 80 крестьян мужского пола и 206 – женского; все они являлись непоколебимыми приверженцами старой веры. Особенно много их было в деревне Лампово вотчины помещика, князя П. Х. Витгенштейна – 81 человек. В документе упоминаются «состоявшие в расколе» Сергей Прохоров, Тихон Моисеев, Макар Федотов, Ермолай Понкратьев, Федор Максимов, Илья Федотов, Никон Симанов, Ксенофонт Алексеев и другие семейные крестьяне. Староверы проживали и во многих соседних деревнях: Куровицы (14 человек), Рыбицы (3), Межно (19), Даймище (75), Большая Дивенка (18) и других.

Среди других архивных документов, хранящихся в этом же архиве, дело о погребении крестьян деревни Лампово Никиты Титова, Алексея Михеева и дочери крестьянина той же деревни Федота Тимофеева – Авдотьи «по раскольническому обряду», 1867-1868 годов.

Старообрядческие общины в окрестностях Гатчины

По статистическим сведениям, на 1862 год в приходе Орлинской церкви насчитывалось 240 раскольников обоего пола, значительная часть которых приходилась на деревню Лампово. «Исповедальные росписи» этого же храма за 1864 год сообщают о проживающих в приходе 84-х раскольниках мужского пола и 156-ти – женского.

Интересные сведения о численности староверов содержатся в «Историко-статистических сведениях С.-Петербургской епархии» за 1884 год. Так, в деревне Лампово их проживал 71 человек (24 мужского пола, 47 – женского), Даймище – 12, Межно – 52, Выра – 10, Куровицы – 36 и так далее. Указывается, что в Лампово имелась община «раскольников федосеевцев». Число её прихожан постоянно увеличивалось.

Другой архивный документ за 1893 год указывает число раскольников в Орлинском приходе – 566; из них 502 человека (232 мужчины, 270 женщин) были ламповскими жителями.

Согласно данным, полученным по результатам Первой всероссийской переписи населения, проводившейся в 1897 году, на территории Царскосельского уезда проживание староверов было зафиксировано в Гатчинской, Мозинской, Покровской, Рождественской, Сосницкой и других волостях. Так, в Рождественской волости, куда относилась деревня Лампово, числилось 217 мужчин и 355 женщин. В Лампово проживало тогда 258 приверженцев старой веры, в Кургино – 118, в Куровицах – 102. Крупные староверческие общины существовали в деревнях Ротково (101 человек) и Черницы (174 человека) Гатчинской волости. Общее количество староверов, проживавших на землях Царскосельского уезда в 1897 году, составляло 1461 человека. Из приходских отчетов Рождественской церкви за 1898 год известно, что 46 староверов проживало также в деревнях Поддубская Харчевня, Старое и Новое Поддубье.

В документальной хронике конца ХIХ столетия встречаются сведения о «моленном доме» в деревне Лампово и существовавшей здесь Никольской старообрядческой общине. В 1896 году на участке, пожертвованном местной староверкой, вдовой мещанина Анной Анисимовной Головой (1809-1898 гг.) было возведено новое здание молельного дома. По рассказам старожилов, руководил строительством её внук – деревенский староста Даниил Александрович Никитин (он же Тиханов). Деревянный моленный дом, возведённый на высоком берегу реки Ламповка, был украшен небольшой колокольней. По другим сведениям, в начале ХХ века здание снова перестраивалось и, возможно, на другом месте. В Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга хранятся подготовленные к рассмотрению проектные чертежи «молитвенного дома старообрядцев в деревне Лампово Рождественской волости» 1903-1908 годов.

На рубеже ХIХ-ХХ веков наставником Никольской общины был крестьянин Трофим Иванович Михеев, ламповский уроженец. В моём архиве сохранилась его фотография, переданная в 1994 году родственниками Т.И. Михеева из поселка Сиверский с пояснением, что он был зятем старосты деревни Куровицы.

В начале ХХ века в Петербургской губернии имелось 14 старообрядческих общин. Крупнейшей среди них считалась Ламповская община «федосеевского толка», объединявшая в 1910 году 956 прихожан из трех деревень: Лампово, Куровицы и Кургино. Другая община располагалась в деревне Ротково (535 прихожан), где в 1908 году был открыт молельный дом; много староверов проживало в деревнях Даймище и Межно, где также существовали молельные дома. В 1914 году упоминается «уполномоченный» Никольской общины в деревне Лампово Даниил Алексеевич Никитин (он же Тиханов).

Андрей Бурлаков

Продолжение следует

На фото: Трофим Михеев. Фотография конца ХIХ века. Из архива краеведа А.В. Бурлакова

Типажные снимки ламповских старообрядцев конца ХIХ века. Фотографии обнаружены в заброшенном доме старосты деревни Лампово Даниила Алексеевича Никитина в начале 1990-х годов. Из архива А.В. Бурлакова