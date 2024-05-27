Жителя Гатчины задержали по подозрению в мошенничестве с поиском бойца СВО

«Под предлогом розыска мужа, пропавшего в ходе специальной военной операции, на жительницу Красногвардейского района вышел некий мужчина, который обещал помочь. За данную услугу мужчина запросил 650 тысяч рублей», - рассказали в ведомстве.

Женщина с таким условием согласилась и передала новому знакомому всю сумму наличными. Впоследствии мужчина, не исполнив обещанное, перестал выходить на связь. Полицейским следствием было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3, статьи 159 УК РФ (мошенничество).

«В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий личность злоумышленника полицейскими была установлена. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи и мошенничества 42-летний житель города Гатчины. У дома 4 по Объездному переулку он был задержан оперативниками уголовного розыска», - сообщает РИА Новости.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого были обнаружены бланки удостоверений ветеранской и общественной организаций, отпечатанные типографским способом, оттиски печатей, а также ряд орденов и медалей, как выяснила экспертиза, также бутафорских.

Похищенные деньги частично изъяты - 80 тысяч рублей были возвращены потерпевшей.