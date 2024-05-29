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Где отключат свет в Гатчинском районе 30 мая

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 30 мая 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

30.05.2024 с 09:00 до 18:00

Вырицкое ГП:

д. Большие Слудицы.

   

30.05.2024 с 10:00 до 17:00

Таицкое ГП:

гп. Тайцы, ул. Фестивальная, ул. Земская, ул. Духовная.     

 

30.05.2024 с 10:00 17:00

Новосветское СП:

п. Новый Свет, (промзона, ООО).

 

30.05.2024 с 10:00 17:00

Большеколпанское СП:

д. Большие Колпаны, ул. 30 лет Победы, гаражи.

 