Где отключат свет в Гатчинском районе 30 мая
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 30 мая 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
30.05.2024 с 09:00 до 18:00
Вырицкое ГП:
д. Большие Слудицы.
Таицкое ГП:
гп. Тайцы, ул. Фестивальная, ул. Земская, ул. Духовная.
Новосветское СП:
п. Новый Свет, (промзона, ООО).
30.05.2024 с 10:00 17:00
Большеколпанское СП:
д. Большие Колпаны, ул. 30 лет Победы, гаражи.
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