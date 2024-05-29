Медали клуба ЯРС
Воспитанники клуба единоборств ЯРС из Гатчины выиграли турнир в столице Беларуси. Юные спортсмены привезли из Минска восемь золотых медалей, три серебряных и одну бронзовую.
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Открытое Первенство Республики Беларусь по рукопашному бою проходило 25 мая в Минске. Представители столицы Ленинградской области проявили себя наилучшим образом: ученики тренера и руководителя клуба ЯРС Дениса Абрамова завоевали 12 наград. Победителями в своих весовых категориях стали: Мирза Мурачуев, Егор Коршунов, Тимур и Давид Каргиновы, Никита Ермоленко, Матвей Панченко и Александр Феденко. Второе место заняли Павел Глуханов, Вероника Петухова и Роман Гасенин. Почетную «бронзу» получил Арсений Маркелов.
Помимо соревновательной части, ребята погуляли по городу и посетили Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.
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