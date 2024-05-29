Новые возможности для ветеранов СВО и членов их семей

В рамках проекта в октябре 2023 года 25 специалистов Мультицентра социальной и трудовой интеграции во Всеволожске, филиала Мультицентра в Выборге и гатчинского отделения Государственного фонда «Защитники Отечества» прошли обучение на кафедре общей и клинической психологии Медицинского Университета им. И.П. Павлова по программе «Посттравматическое стрессовое расстройство: психологические методы оценки и способы оказания психологической помощи». Программа курса была специально адаптирована для сотрудников учреждений, осуществляющих комплексное сопровождение ветеранов Специальной военной операции и членов их семей: социальных координаторов, юристов и педагогов. Уже полгода сотрудники активно используют полученные знания в работе, что позволяет легче устанавливать контакт с участниками СВО и членами их семей, выявлять основные потребности, решать рабочие задачи максимально эффективно и деликатно, учитывая сложности, возникающие в процессе ресоциализации участников боевых действий.

Также на средства гранта была закуплена мебель и современное компьютерное оборудование для аудитории в выборгском филиале Мультицентра, где с мая 2024 года стартовало обучение ветеранов СВО по программе "Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем". Полученная новая современная профессия позволит ветеранам, в том числе, людям с инвалидностью, быстро найти работу в мирной жизни. Благодаря мощным компьютерам, приобретенным на средства Президентского гранта, слушатели курсов имеют возможность до начала летной практики учиться управлять БПЛА в программах-симуляторах, оттачивая навыки взлета и посадки, выполнения пилотажных фигур.

Обучение за счет бюджета Ленинградской области длится два месяца. Предоставляется питание. Уже идёт набор в следующую группу. Также для участников СВО уже открыта запись на бесплатную профессиональную подготовку по специальности «Оператор 3D-печати» длительностью один месяц на базе Мультицентра во Всеволожске, начало занятий 22 июля 2024 года.

По вопросам записи на обучение обращайтесь по телефонам:

Телефон приемной комиссии Мультицентра: +7(921) 377-4747

Телефон учебной части Мультицентра: +7 (812) 643-1631





Фото организаторов