Гатчинские девятиклассники сдают экзамены

В Гатчинской школе №9 расположен пункт приема экзаменов №0608. Здесь сдают физику 77 человек из 16 школ, химию – 24 человека из восьми школ, географию – 134 человека из двух школ.

- Традиционно самый массовый экзамен в форме ОГЭ для 9-классников - по географии. Школьник считают, что география, информатика и обществознание – три самых легких предмета. Тем не менее перед экзаменами все дети волнуются. Особенно в нынешних условиях, когда нужно проходить через систему досмотра, металлоискатель, когда происходят различные резонансные события. Наша задача – обеспечить спокойствие и уверенность в том, что все сдадут экзамен на отлично, - рассказал руководитель ППЭ № 0608 Игорь Липский.

Вероника Васильева и Алла Новикова из школы №9 сдают физику. Пришли красивые, нарядные, собранные и с талисманами. У Вероники на шее аккуратный кулончик – «пятачок».

- Это очень помогает. Так душевно и спокойно с ними. Такие талисманы нам всем на экзамены подарила классный руководитель, - объясняет Вероника.

У Аллы пятак перевязан с крестиком.

- Уже потерла их наудачу. А еще с собой обязательно – шоколадка. Для поднятия настроения, - говорит Алла.

Креативным классным руководителем 9А класса оказалась Татьяна Юрьевна Гайдамакова. Это она во время классного часа на тему психологической подготовки к экзаменам рассказала об обрядах и традициях из своей молодости, а на Последний звонок подарила всем талисманы для успешной сдачи экзаменов – эксклюзивные «пятачки» на веревочке. Кстати, для этого она сама накопила монетки, сама купила шнурочки и отнесла их в мастерскую. Выглядят как медальончики. Все, кто верит в приметы, принес с собой. Будем и мы верить, что все сдадут экзамены хорошо!

Продолжительность экзамена по истории, физике, химии - 3 часа (180 минут), по географии – 2 часа 30 минут (150 минут). Продолжительность для обучающихся с ОВЗ увеличивается на 1 час 30 минут.

Максимальное количество баллов, которое может получить участник экзамена в форме ОГЭ: по истории – 37 баллов, по физике – 45 баллов, по географии – 31 балл, по химии – 40 баллов.

Минимальное количество баллов для получения удовлетворительного результата по истории – 11 баллов, по физике – 11 баллов, по географии – 12 баллов, по химии – 10 баллов.