Сегодня на башне ротонды Гатчинского дворца установлена фигура Гербового орла

В 1944 году Гатчина освобождена от нацистских оккупантов. Отступая, захватчики подожгли дворец, пережил он и воздушные атаки. На фотографиях освобожденной Гатчины Трехглавого орла на башне уже нет.

В 2017 году возобновились работы по воссозданию трёхглавого орла для Ротонды Гатчинского дворца, впервые предпринятые в 1993 году. В архиве РГИА обнаружен подлинный договор на работы по изготовлению «Гербового орла», который был заключен «директором Гальванопластического и литейного заведения Дювалем». Известно, что это заведение располагалось в районе Нарвской заставы, было основано в 1844 г. Максимилианом Лейхтенбергским (1817-1852). Исходные рисунки и чертежи в ходе исследований не нашли, но габариты орла удалось рассчитать, используя заявленные размеры, указанные в договоре на работы 1851 года. Договор позволил вычислить высоту орла вместе с шаром: для этого старорусская система мер была переведена в современную метрическую систему. Также договор указывал на то, что это именно Государственный герб, и он должен соответствовать геральдическим требованиям своего времени. То, что этот орёл являлся трёхмерным изображением геральдического орла, хорошо видно на сохранившихся фотографиях. На них можно рассмотреть, какие символы власть находятся в лапах у орла. Это держава, жезл (скипетр), меч. Также видны расправленные и поднятые вверх крылья, короны на головах и одна большая корона над тремя головами.

На основе собранных данных в 2022 году разработана проектная документация для воссоздания орла. В ходе совместной работы скульпторов-реставраторов, лепщиков и научных сотрудников музея была выполнена модель гербового орла в мягком материале. Все этапы работ проходили согласования на Реставрационном совете музея.

Наконец, работы по изготовлению фигуры Гербового орла методом гальванопластики завершены. Трехглавый орел занял свое историческое место на башне Ротонды Гатчинского дворца.