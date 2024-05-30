В Гатчине наряд вневедомственной охраны задержал местную жительницу, разыскиваемую за кражу смартфона у ребенка

Наряд Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, увидел гражданку, схожую по приметам из ориентировки с разыскиваемой злоумышленницей.

При проверке росгвардейцы установили, что 24 мая 2024 года данная гражданка, находясь в супермаркете на улице Коли Подрядчикова, похитила смартфон iPhone стоимостью 60000 рублей, который оставил около кассы 8-летний мальчик. Ребенок уже через 10 минут вернулся за забытым мобильным телефоном, но его уже там не было. Женщине удалось скрыться с места происшествия с похищенным гаджетом, но ее приметы позже установили с помощью записей камер видеонаблюдения, после чего она была объявлена в местный розыск.

Росгвардейцы доставили задержанную, безработную местную жительницу, в территориальный отдел полиции, где ее передали сотрудникам уголовного розыска. Впоследствии гражданка была изобличена в совершении данного преступления, в отношении нее было возбуждено уголовное дело по факту кражи. Похищенный смартфон был изъят.

Фото предоставлено пресс-службой вневедомственной охраны по г. СПб и ЛО