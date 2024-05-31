Большая стирка с Андреем Емельяновым

Администрация, Гатчинский филиал Центра занятости населения, Фонд поддержки предпринимательства всячески поощряют деловую активность граждан; многие гатчинцы создают собственный бизнес благодаря моральной и материальной помощи со стороны государства.

Житель поселка Сиверский Андрей Емельянов стал социальным предпринимателем неожиданно для себя. После нескольких сокращений штатов в эпоху кризисов он оказался на бирже труда в роли классического безработного и получил предложение, от которого не смог отказаться. Андрей Николаевич прошел обучение, выиграл стартовую субсидию, открыл свое дело и вот уже шестой год благополучно работает и развивается в качестве ИП. У Андрея Емельянова – собственная прачечная, в которой трудоустроены лица с инвалидностью.

- Как, собственно, выпускник Университета гражданской авиации приобщился к большой стирке?

- После окончания факультета управления на транспорте СПбГУГА я несколько лет работал на «Грузовом терминале «Пулково» в отделе продаж, потом грянул кризис, и всех уволили, – рассказывает Андрей Николаевич. – Устроился на другую работу, но через несколько лет там тоже случилось сокращение. В итоге в 2018 году я как безработный встал на биржу труда в Гатчине. Там подходящих вакансий по моей специальности не было, и мне предложили пойти в Фонд поддержки малого и среднего бизнеса – обучиться и стать предпринимателем. Так я и открыл ИП.

- До этого вы с предпринимательством не сталкивались – не было мысли организовать свое дело?

- Мне давно было интересно, как это все работает, но попыток создать собственный бизнес я раньше не предпринимал. По направлению Центра занятости я окончил курсы предпринимателей в Фонде поддержки малого и среднего бизнеса, узнал всю технологию предпринимательской деятельности, получил соответствующее удостоверение и, кстати, выяснил, что можно выиграть субсидию от администрации Гатчинского района – на открытие своего дела.

Я решил попробовать. Подал заявку и выиграл стартовую субсидию на организацию прачечной: получил примерно полмиллиона на покупку каландера – гладильного катка. В Центре занятости мне выделили безвозмездно средства на покупку двух первых стиральных машинок – небольших, полукоммерческих – на 10 кг. А две сушильных машины у меня были свои: на старой работе отдавали сломанную технику – я их взял и отремонтировал.

В итоге я арендовал помещение на Киевской ул., 3 (в 90-е там располагалось кафе), сделал минимальный ремонт и открыл прачечную с названием «Бриз». Начал с двух небольших стиральных машин, сушки, гладильного катка и ручного утюга – на него тоже хватило средств субсидии.

- Кто стирал и гладил?

- Сначала все сам, но, конечно, нужны были помощники. Пришла женщина – попросила взять на работу ее глухонемую дочку. Я согласился, и девушка стала работать – складывать белье после глажки. Потом к нам пришла ее знакомая – тоже глухонемая, потом еще несколько человек с инвалидностью: слабослышащие, после травм – с неврологическими проблемами. Естественно, тяжелую работу мы им не даем.

А в Центре занятости меня просветили насчет специальной программы: если трудоустраиваешь инвалидов, можно получить дополнительную субсидию. Так я купил первую большую стиральную машину «Вязьма» – промышленную, на 25 кг, и еще большую сушилку.

Фургон Lada Largus я взял в кредит, чтобы развозить вещи клиентам. Сначала ездил сам, потом нанял водителя.

- Работа в прачечной не связана с вредностью? Химией у вас, честно говоря, особо не пахнет…

- У нас установлена вытяжка на каждую машинку, а порошки, в общем-то, не отличаются от обычных бытовых – домашних, поэтому и запахов от них сильных нет.

- Хорошо отстирываете?

- Для стирки мы закупаем порошок «Аист» для промышленного применения, самый лучший, иногда добавляем «Босс» или «Персоль». При необходимости белое стираем с кипячением. Если что-то не отстиралось, запускаем по второму кругу.

- Что вы стираете – только белье?

- Мы стираем все, кроме пуховиков: постельное белье, одеяла, пледы, куртки, пальто, ковры – любые до 3,8 м длиной. Стираем, споласкиваем, отжимаем и сушим. Благодаря субсидии от биржи труда я купил машину для чистки ковров, которая выполняет полный цикл: выбивание, стирку и отжим. С помощью Фонда поддержки малого и среднего бизнеса я оформил социальное предпринимательство и выиграл областную субсидию порядка полумиллиона на покупку грязезащитных ковров, чтобы сдавать организациям в аренду – забирать у них, стирать, сушить и отвозить обратно.

- И кто ваши клиенты?

- Основной объем работы – это, конечно, гостиницы Гатчины, Петербурга, Сиверского, Вырицы. Мы берем у них белье, стираем, сушим, гладим и на следующий день отвозим назад. Сейчас начинается туристический сезон, и работы будет невпроворот.

Частные лица нам приносят все – и белье, и одежду, либо мы сами приезжаем и забираем – например, ковры. Доставка стоит недорого, в зависимости от расстояния, 100-200 рублей. Срок готовности – дня три, а иногда и в тот же день.

- Андрей Николаевич, вы работаете шестой год и планомерно развиваетесь. Ваш первый опыт в бизнесе, судя по всему, оказался успешным?

- Видимо, да. У нас рентабельность – не от тарифа, а от объема. Максимальная мощность прачечной – 500 кг белья в день. Для оптовых клиентов – гостиниц – тариф 80 рублей за кг, для частных – 180 рублей за килограмм белья. Пледы, одеяла, куртки считаем поштучно. Пенсионерам предоставляются скидки на все.

- Развиваться планируете?

- Да, это первый цех, и его возможности достигли своего потолка. В планах – открыть второй цех прачечной и химчистку. Но это – в перспективе. На машинку для химчистки еще надо заработать, стоит она больше 2,5 млн рублей.

- Для работы в химчистке не нужны квалифицированные кадры? Например, приемщик?

- Да, такая вакансия будет. Когда дойдет до открытия, отправим кандидата на курсы для работников прачечных и химчисток. Я сам там проходил обучение, чтобы разбираться в нюансах.

- И последний вопрос: почему именно прачечная?

- Меня неоднократно об этом спрашивали, и, честно говоря, точного ответа у меня нет. Как-то так сложилось. Возможно, генетическая предрасположенность… Рассказывают, что в прошлом столетии моя прабабушка подрабатывала тем, что брала белье в стирку. Я пошел дальше и поставил это дело на промышленные рельсы.

Беседовала Екатерина Дзюба