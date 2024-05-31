«Донбасский характер» - на гатчинской земле!

Концерт в Гатчине стал очередным этапом большого гастрольного тура ансамбля «Донбасс», организованного «Росконцертом» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Этот знаковый тур проходит через четырнадцать городов воинской славы России — от Воронежской области до Псковщины. Перед тем, как выступить в Гатчине, «Донбасс» уже побывал в Россоши, Боровичах, Валдае, Ржеве. Впереди — Санкт-Петербург, Тверь, Великий Новгород и другие города Северо-Запада России. Гастроли ансамбля завершатся в День России, 12 июня, в легендарном Звёздном городке — колыбели отечественной космонавтики.

У заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца «Донбасс» - долгая и славная история. Это не просто сплочённый коллектив единомышленников - это настоящая семья с многолетними традициями. Коллектив был создан в 1937 году в городе Сталино (нынешнем Донецке) композитором Зиновием Дунаевским как шахтёрский ансамбль песни и пляски. В годы Великой Отечественной войны ансамбль выступал в формате концертной бригады, дав почти тысячу фронтовых концертов, за что в полном составе был награждён медалями «За оборону Кавказа» и «За доблестный труд в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».

За плечами у ансамбля – несколько поколений артистов, гастроли по всему миру, множество премий и наград, за каждой из которых – тысячи часов нелёгкого упорного труда. В послужном списке «Донбасса» – яркие выступления в Бельгии, Франции, Греции, Испании, Италии, Канаде, Сирии, многих других странах, победы на престижных международных фестивалях в США, Бразилии, Северной Корее, Испании, Китае.

С момента образования Донецкой Народной Республики «Донбасс» активно гастролирует по территории Российской Федерации, посетив с концертами уже более половины регионов страны. Но гастроли ансамбля — это не только важная культурно-общественная миссия. Это еще и высочайший профессионализм артистов, прославляющих родной Донбасс и рассказывающих своим творчеством о многонациональном, трудолюбивом и жизнерадостном характере дончан.

Творческий состав ансамбля представлен балетной группой, солистами-вокалистами и эстрадно-симфоническим оркестром. В репертуаре «Донбасса» как всенародно любимые, проверенные временем композиции, так и современные произведения, исполняемые на неизменно высоком уровне, с истинно донбасским колоритом и огромной любовью к зрителю.

«Донбасский характер» - так называется концертная программа ансамбля «Донбасс», представленная в Гатчине. Характер народа отражается в его творчестве. Каждый концерт ансамбля — уникальная возможность познакомить россиян с культурой Донецкого края, его талантливыми представителями. Помимо композиций, посвящённых малой родине, в концертную программу «Донбасский характер» также вошли любимые всеми русские народные произведения, яркие хореографические номера, давно уже считающиеся визитными карточками ансамбля.

Гатчина встретила артистов очень тепло. В просторном зале Дома культуры был настоящий аншлаг! На протяжении всего концерта не смолкали бурные аплодисменты, в зале раздавались крики «браво!» и искренние слова благодарности. Огромное воодушевление у зрителей вызвали «фирменные» номера, напрямую отсылающие к шахтёрскому характеру Донецкого края.

Буквально шквал аплодисментов вызвал самый первый номер — хореографическая композиция, посвященная нелегкому труду шахтёров. Но шахтёры — это не только тяжёлая и важная работа, это еще и повседневная жизнь со всеми присущими её особенностями. Неудивительно, что так же тепло зрители встречали и ретро-композиции, описывающие как будни, так и праздники шахтерского края.

«Донбасский характер» раскрывался в каждом танце и каждой песне, в теплых звуках баяна или голоса солиста, в ярких продуманных костюмах артистов. Гатчинские зрители еще раз смогли убедиться: культура Донбасса, который всегда считал себя частью России, неразрывно связана с нашей родной культурой.

Юлия Лысанюк